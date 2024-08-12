台灣貨櫃藏$3700萬走私電子零件　海關料迂迴轉口大馬再運往內地

海關搗破一宗海運貨櫃走私案，在一個由台灣經香港轉口往馬來西亞的40呎貨櫃內，檢獲價值3,700萬港元的走私電子零件，料不法分子企圖以迂迴路線，將貨物運到大馬後，再走私往內地。是次檢獲的貨物被海關形容為「明目張膽」直接放在貨櫃內，未有任何掩飾；一旦走私成功，將可逃稅約550萬港元。



海關截查一個由台灣經香港欲轉口往馬來西亞的40呎海運貨櫃，檢獲價值3,700萬港元的走私電子零件。（蔡正邦攝）

海關港口及海域科聯同有組織罪案調查科，於7月31日展開聯合行動，打擊海上走私，其間鎖定一艘準備由香港前往馬來西亞的遠洋船，搜查涉案報稱載有鋁合金的40呎海運貨櫃。

港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察黎子康表示，X光影像顯示貨櫃內貨物有很多相對淺色的部分，與鋁合金密度及形狀不符；亦見到貨櫃內有多種不同類型貨物，與報稱只載有鋁合金有分別。關員相信貨櫃內藏有走私貨物，遂將案件交由有組織罪案調查科跟進。

海關截查一個由台灣經香港欲轉口往馬來西亞的40呎海運貨櫃，檢獲價值3,700萬港元的走私電子零件，包括Wifi路由器、電容、電阻、集成電路等。（蔡正邦攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指出，人員跟進調查後，初步點算發現貨櫃藏有約47板未列艙單電子產品及配件，包括Wifi路由器、電容、電阻、集成電路等，市值逾3,700萬元。相關貨物未經任何方式隱藏，而是「明目張膽」直接放在貨櫃內。

胡雪兒稱，走私分子利用用已解散公司作貨物寄貨人登記，企圖逃避海關偵查，但海關會循不同角度了解寄貨公司真實身份，包括聯絡船公司協助調查。

海關截查一個由台灣經香港欲轉口往馬來西亞的40呎海運貨櫃，檢獲價值3,700萬港元的走私電子零件，包括Wifi路由器、電容、電阻、集成電路等。（蔡正邦攝）

她相信，由於內地對相關電子產品需求大，不法分子遂企圖經迂迴路徑，將貨物運往大馬後，再走私往內地，一旦成功將可逃稅約550萬元。海關正繼續調查案件，不排除會有人被捕。

海關截查一個由台灣經香港欲轉口往馬來西亞的40呎海運貨櫃，檢獲價值3,700萬港元的走私電子零件，包括Wifi路由器、電容、電阻、集成電路等。（蔡正邦攝）

海關指出，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。