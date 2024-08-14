廣源邨「交通爭執」爆粗｜沙田反黑組拘43歲新義安男　涉刑事恐嚇

沙田廣源邨上周六（10日）發生的「交通爭執」，兩輛私家車因在同一出入口各不相讓，其中一司機遭對方瘋狂「爆粗」辱罵，有人更涉嫌「吹雞」及出言恐嚇對方。片段在網上瘋傳後，引起熱議。沙田警區反三合會行動組人員隨即展開調查，今日（14日 )凌晨時份，在廣源邨拘捕一名43歲本地男子，涉嫌「刑事恐嚇」。據了解，被捕男子有黑幫新義安背景。



據知，警方調查後，發現被捕人曾以粗言穢語辱罵報案人，並惹來數名途人圍觀，過程中沒有人使用武力或遇襲受傷；被捕人現正被警方通宵扣查。

平治男司機連環「爆粗」。

案發在8月10日晚上約10時40分，根據事主提供車cam片段可見，事主駕車駛離廣源邨停車場。該處原有入及出兩條線，惟入口暫時封閉，換言之出口線變成單線雙程行車。當事主駕車駛近停車場出口近廣善街讓線位時，一輛平治從廣善街「斜插」轉入，如依地線而言，平治當時為逆線。

兩車因互不相讓爆發爭執，其中平治響咹後，車上男乘客及男司機先後落車，手指指質問：「走唔走呀？」事主回應指：「你逆線喎！我轉左，點走呀？」平治男司機：「點逆線呀？你有無打燈呀？走唔X走呀？X你老X！」其後繼續連環爆粗，又揚言「打你老X！」事主表示報警。平治男不以為然：「好，我同你玩，X你老X，唔X好走呀！走正縮頭烏龜！」

最初落車時男乘客（右）並未赤膊。

涉事白色平治由廣善街轉入廣源邨停車場；如依地線而言，平治當時為逆線。

《香港01》尋獲捱罵司機（化名陳先生）親身剖白，他指當晚只是接載友人後離開，詎料遇上不愉快事件，因擔心家人安全，翌日已再往元朗警署報案，促警方正視及調查，「我老婆兩晚都瞓唔着，我呢兩晚都瞓得好差，擔心屋企人安全先再報警！」警方指，兩案現一併交由新界南總區交通調查組跟進。

陳先生憶述，事發當晚他駕車接載友人後駛離廣源邨，在停車場出入口遇上對方駕平治駛入，結果被人以粗言穢語辱罵及恐嚇，對方更「吹雞」召來6、7名惡漢到場，「佢即刻CALL人，分散唔同地方，叫啲人起哄！」

擾攘一輪後，因阻塞出入口而遭保安員驅趕，「保安話我浪費納稅人啲錢！」他遂駛至廣善街咪錶位停泊，對方則駛入邨內。適時，警員接報趕至，他立即通知警員將對方截停。當時警方列作「交通投訴」處理。陳先生翌日（11日）再親身前往元朗警署報案。

爭執期間，平治男乘客脫去上衣。

涉事廣源邨停車場出入口疑被改為單線雙程，車輛出入均使用同一位置。

警方提醒市民，刑事恐嚇是嚴重案件，任何人威脅其他人，要對該其他人或第三人的人身、名譽或財產遭受損害，或會作出任何違法作為等，意圖使受威脅者或其他人受驚，或導致受威脅者或其他人作出或不作出他在法律上並非必須作出或有權作出的作為，即干犯刑事恐嚇罪。最高刑罰為5年監禁。市民切勿以身試法。