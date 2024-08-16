堅尼地城電車意外︱安全島滿鮮花及玩具　市民續悼念：願早日安息

昨日（15日）西環堅尼地城有電車撞途人捲車底慘劇，一名外公及兩名孫女、連同外傭共4人受傷；其中一名3歲女童不治。48歲電車車長涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，他現已獲准保釋候查，於9月中旬向警方報到。悲劇過後，不少市民對一個小生命離世感到惋惜，專程到事發現場獻花悼念，路中的安全島擺滿鮮花、零食及玩具。



記者今早重返現場視察，見到一對李姓夫婦來悼念，李太指昨晚看新聞得知3歲女童遇車禍喪生，感到傷感及心酸。而李生平時亦喜愛小孩，所以今日二人專登由香港仔前來堅尼地城致哀。李太購買了一個麥當勞開心樂園餐當作祭品，無奈道：「我諗小朋友都鍾意食，一個心意啫。願佢早日安息，一路好走……特別係佢咁細個，本來有好好嘅將來同前途。」其後又有一名老翁在安全島默默放下粉紅色恐龍公仔及一些祭品，雙手合十致哀。

李太與丈夫專登由香港仔前來堅尼地城致哀。（黃煦緻攝）

李太指昨晚看新聞得知3歲女童遇車禍喪生，感到傷感及心酸。（黃煦緻攝）

李太購買一個麥當勞開心樂園餐聊表心意。（黃煦緻攝）

安全島擺滿鮮花及一些玩具。（黃煦緻攝）

一名老翁在安全島默默放下粉紅色恐龍公仔及一些祭品。（黃煦緻攝）

（黃煦緻攝）

案發於周四（15日）早上10時44分，一名外公偕兩名孫女、印傭，在西環德輔道西堅尼地城游泳池對開，被一輛由堅尼地城開往跑馬地的電車撞倒，有人被捲入車底，包括一名3歲女童。姓袁（66歲）外公頭部多處受傷清醒、34歲外傭腳傷；兩名洪姓（音譯）女童中，6歲女童頭部流血清醒；3歲女童頭部及胸口重創昏迷，她送院搶救後，於中午12時26分證實不治。意外中，另外3名傷者均情況穩定。據了解，當時行人燈號為紅燈。

男傷者被困電車底，有途人為他打傘。（網上圖片）

6歲女童右前額貼有膠布，胸前有少量血跡，由同行女傭陪伴照顧。（讀者提供）