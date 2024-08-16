堅尼地城車禍︱電車時速可達43公里　工會主席盤點5個高風險路段

昨日（15日）西環堅尼地城發生電車撞途人捲車底的慘劇，一名外公及兩名孫女、連同外傭共4人受傷；其中一名3歲女童重創不治。香港電車職工會主席葉永勝接受《香港01》訪問提到中上環、灣仔及炮台山等5個地點的電車路有安全風險，並指該處行人過路處較遠、電車路附近無欄杆，市民貪方便亂過馬路，不時人車爭路。他已向運輸署反映意見，建議在相關路段兩側加裝欄杆，望能減少發生意外。

葉永勝又指，電車最高行車速度可達每小時43公里，雖然會鎖速及響號提醒司機，但他強調市民過馬路前，必須看清路面情況：「生命係自己，要自己錫住自己條命。」



中環畢打街附近電車路，行人燈號為紅燈時，有人衝過馬路。（黃煦緻攝）

中環有情侶未有使用行人過路處，直接行出電車路。（黃煦緻攝）

電車職工會主席列5地點有安全風險

葉永勝接受《香港01》訪問詳解5處「黑點」的情況，首先中環砵典乍街至畢打街的電車路，東行線有3條行車線，兩邊行人過路處相距一段距離，不少市民容易落巴士後，貪方便直接橫過馬路，造成險象。過往已有不少電車司機就此投訴，他表示已向運輸署反映，建議在上址加裝交通燈，解決人車爭路的情況。

行人過路處較遠 路中無欄杆 市民直接橫過馬路

葉再舉例指，上環信德中心行人天橋下的月台，亦是安全風險較高的電車路之一。葉永勝指出，不少市民因「追車」直接橫過馬路，惟該處存在盲點，電車司機未必及時發現胡亂過路的市民，容易釀成意外。他表示，運輸署已向路政署發出施工通知書，會於上址設置欄杆，預計工程在今年第3季內完成。

電車職工會主席葉永勝接受訪問時，提到中上環、灣仔及炮台山等5個地點的電車路有安全風險。（黃煦緻攝）

葉續指，炮台山港鐵站對出的電車路，同樣面對類似情況，附近車站相距行人過路處有一段距離，較多途人直接橫過馬路。他向當局反映後，運輸署建議適當延長英皇道西行近炮台山港鐵站對出電車路旁的欄杆，並已向路政署發出施工通知書。

部分路段加裝欄杆

灣仔軍器廠街東行站月台，運輸署建議適當增設約1.5米長的欄杆。（黃煦緻攝）

灣仔軍器廠街東行站月台，市民橫過馬路。（黃煦緻攝）

另外，就灣仔軍器廠街東行站月台，運輸署經檢視現場行人路闊度後，建議適當增設約1.5米長的欄杆，相關部門會再商討實施有關安排；至於鰂魚涌康山西行站月台，目前約有1.5米圍欄，葉永勝曾建議延長圍欄至最少3米，惟獲運輸署回覆指，現場行人路最窄的闊度只有0.9米，若延長欄杆至3米，剩餘的行人路闊度會進一步收窄，會影響人流通過，因此未獲當局接納。

葉永勝又提到，銅鑼灣站往後的東行線，大部分電車路兩側址裝設欄杆或石壆，有助減少途人直接橫過馬路的意欲，一些舊區如北角，每個街口均有交通燈，情況亦相對理想。

電車時速達40公里會響號提醒司機

談及電車的行車速度，葉永勝指電車最高的行車速度為每小時43公里，到達此速度便會鎖速，而當電車行駛至為每小時40公里時，有警號會發出提醒司機，司機出車前亦會接受足夠培訓，並按指引行車。

提醒市民看清路況才過路 「睇車比睇燈號重要」

對於電車車速相較其他車輛為慢，會否令市民看輕及忽視其帶來的危險，葉永勝強調，不論任何車輛或交通工具，市民過路時應負責任，抱有正確的態度，看清楚兩邊車輛的去向及路面情況。他指出，即使行人過路燈為綠色，亦應留意接近的車輛有無減速及停車意識，認為「睇車比睇燈號重要」，坦言：「生命係自己，要自己錫住自己條命㗎嘛！」又強調應判斷好才過馬路，如有盲點，不應冒險橫過馬路。

葉永勝又稱，意外發生後各方心情沉重，涉事司機要面對刑事責任，心理上會構成壓力，被停工亦會影響生活及收入，「每一位司機都唔想呢啲不幸嘅事發生喺自己身上」，期望所有道路使用者也遵守規則，減低意外發生。

葉續指，目前胡亂過馬路的罰則大多只是罰款了事，容易令市民看輕，建議除罰款之外，政府可要求違規的市民修讀指定課程，讓他們有更深刻的印象，減少重犯的機會。

▼ 市民到場獻花及擺放玩具致祭 ▼



李太與丈夫專登由香港仔前來堅尼地城致哀。（黃煦緻攝）

安全島擺滿鮮花及一些玩具。（黃煦緻攝）

一名老翁在安全島默默放下粉紅色恐龍公仔及一些祭品。（黃煦緻攝）

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案發於周四（15日）早上10時44分，一名外公偕兩名孫女、印傭，在西環德輔道西堅尼地城游泳池對開，被一輛由堅尼地城開往跑馬地的電車撞倒，有人被捲入車底，包括一名3歲女童。姓袁（66歲）外公頭部多處受傷清醒、34歲外傭腳傷；兩名洪姓（音譯）女童中，6歲女童頭部流血清醒；3歲女童頭部及胸口重創昏迷，她送院搶救後，於12時26分證實不治。意外中，另外3名傷者均情況穩定。據了解，當時行人燈號為紅燈。

男傷者被困電車底，有途人為他打傘。（網上圖片）

6歲女童右前額貼有膠布，胸前有少量血跡，由同行女傭陪伴照顧。（讀者提供）