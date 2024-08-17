3雙程證男深圳來港　賣傀儡戶口賺3千元人民幣　涉洗黑錢被捕

3名持雙程證的內地男子，受僱犯罪集團，由深圳來港開傀儡銀行戶口，賺取3千元人民幣報酬。警方接報調查後，以串謀洗黑錢罪拘捕3人。



警方在灣仔區埋伏，拘捕3名涉嫌男子。（資料圖片）

警方稱，灣仔警區科技及財富罪案組人員經情報分析及深入調查，昨日（16日）在灣仔區採取埋伏及拘捕行動，以串謀「洗黑錢」拘捕3名持雙程證的內地男子，他們年齡介乎28至47歲。

調查顯示，該3名被捕人疑一同由深圳到港，按集團骨幹成員提供的指示，在不同的銀行開設傀儡戶口；開戶後把部分銀行卡即時交給該些骨幹成員，以獲取約3,000元人民幣作回報。

行動中，人員共檢獲15張懷疑屬於被捕人及其他人的銀行提款卡、一批銀行文件及多部手提電話，所有被捕人現正被扣留調查。

灣仔警區科技及財富罪案組人員以串謀「洗黑錢」拘捕3名持雙程證的內地男子。（資料圖片）

警方重申，不論是市民或旅客，利用個人銀行戶口或把個人戶口提供予他人作非法用途，均可能構成「洗黑錢」罪，一最高可被判罰款500萬元及監禁14年。警方會根據案件性質及嚴重程度，徵求律政司意見，向法庭申請對傀儡戶口持有人加重刑罰。根據以往案例，傀儡戶口持有人可能面臨增加兩成的判刑，大家切勿以身試法。

現時警方及金融機構已有機制合力打擊「洗黑錢」個案，若任何人或機構發現有可疑的開立戶口活動或交易狀況，請向警方舉報相關的可疑戶口。