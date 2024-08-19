Cold Call扮提供按揭及定期　騙百萬保證金　外賣員主婦各囚27月

一名家庭主婦及一名外賣員，前年假冒銀行職員，透過Cold Call接觸一名61歲女子，聲稱可提供低息按揭及高息定期計劃。女事主交出總值逾100萬元的「保證金」支票後，始得悉受騙。涉案主婦及外賣員，事隔近一年後被捕，早前分別承認「串謀詐騙」罪及「洗黑錢」罪，今日（19日）在區域法院各被判囚27個月。



屯門警區重案組高級督察胡諾軒交代案情。（警方提供）

案發於2022年5月，61歲女事主接獲騙徒電話後，分別在同年6月23日及7月6日，發出兩張總值港幣1,002,500元的支票予一名女子。事主其後致電銀行，確認並無騙徒提及的相關計劃，揭發受騙，遂於同年7月13日報警求助。

警方經調查後，於今年2月及3月，拘捕涉嫌收取支票的28歲郭姓家庭主婦，以及提供戶口收取騙款的39歲姓梁男外賣員。徵詢律政司意見後，郭女被控兩項「串謀詐騙」罪，梁男則被控兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（洗黑錢）罪。

兩人早前已分別承認控罪，郭女今日在區院被判囚27個月。至於梁男涉及的洗黑錢罪，控方基於近年洗黑錢案有上升趨勢，根據向法庭《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑，法庭經審視後批准加重刑期25%，梁男最終亦被判囚27個月。屯門警區重案組高級督察胡諾軒表示，警方認為判刑已充分反映案件嚴重性。

屯門警區重案組高級督察胡諾軒交代案情。（警方提供）

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有可能觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，警方提醒市民切勿以身試法。