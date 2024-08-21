警搗54宗假客服及彈票黨網購騙案　23人被捕包括13歲「跑腿」

新界南總區聯同沙田、荃灣、葵青警區，於周一至昨日（19日至20日）期間展開代號「古鐘」的執法行動，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕23人，牽涉54宗網上買賣騙案及假冒客服騙案，涉款超過340萬元。



網上買賣騙案中，有彈票黨以空頭支票交易，更事後聲稱轉帳金額超出商品價值要求歸還，二度欺騙受害人。騙徒更在網上招募青少年跑腿，最細只有13歲，他們每次跑腿收取約百多元至數百元，最多賺取千元。而近期常有發生的假冒客服騙案，最高一宗金額涉及107萬元，被捕人士全為傀儡戶口持有人。



警方新界南總區防止罪案辦公室主任總督察陳詠君（右）、刑事總部警司姚永勤（中）及重案組總督察庾博瀚（左）簡報案情。（馬耀文攝）

新界南總區刑事總部（行動）警司姚永勤表示，被捕13男10女，年齡介乎13至70歲，案中角色分別有詐騙集團主腦、骨幹、傀儡戶口持有人及提取騙款的跑腿，他們報稱職業為學生、侍應及無業等。行動中，警方檢獲15部手提電話、1部平板電腦和10張空頭支票等。

行動中，警方檢取疑為作案用的手提電話。（馬耀文攝）

新界南騙案宗數首半年4561宗 涉款高達7.8億元

警方簡報騙案數字。（馬耀文攝）

姚永勤續指，留意到騙案數字有上升趨勢。今年頭6個月新界南總區共錄得4,561宗騙案，涉款共7.8億元，較去年同期增加1.47億元。就今年區內數字，網上購物騙案佔1,093宗，佔整體4分之1；371宗為假冒客服騙案，佔今年整體數字一成。姚永勤指，每宗案件的金額未必巨大，但受騙市民數目多，與日常息息相關，對市民構成困擾。單計網上購物騙案，平均每日就有6人受騙，總損失超過1,400萬元。

警方簡報行動成果。（馬耀文攝）

「彈票黨」訛稱過數金額多出 二度欺騙賣家差額

警方簡報騙案手法。（馬耀文攝）

新界南總區重案組第一隊庾博瀚陳述案情，留意到近期多宗涉及網上平台買賣的騙案，受害人不約而同墮入俗稱「彈票黨」陷阱。新界南總區刑事部人員經深入調查及情報分析，鎖定一個活躍多區的詐騙集團。

該集團由今年5月起活躍，涉及48宗網上買賣騙案。集團先接觸受害人，訛稱想向他們購買收手機、平板電腦、名貴手袋等貴價商品。價值折合約6,500至10萬元。

行動中，警方檢獲涉案的空頭支票。（馬耀文攝）

受害人同意後，騙徒相約其會面交收及提供銀行戶口收款。詐騙集團於銀行櫃員機存入空頭支票，假裝已轉帳。另一方面，集團成員假扮買家，相約受害人當面交收貨品。當受害人登入網上銀行戶口檢查相關的交易記錄時，發現相應金額已存入，以為騙徒已經過數。

警方更發現，部分騙徒會聲稱不小心一時手快轉帳比貨品價值更多的金額，要求受害人將差額歸還，受害人不虞有詐，結果導致二次損失。受害人往往在交易完成後一至兩天，收到銀行通知相關轉帳無效，方知受騙，於是報警求助。

庾博瀚特別提及，警方發現詐騙集團爲加強可信性，使用空頭支票後，會傳送偽造入數紙照片給受害人，之後假扮銀行向受害人發送假冒的入數手機短信，令受害人誤信已收到相關款項。

庾博瀚指，警方留意到涉案詐騙集團分工仔細，利用無遠弗屆的互聯網，在不同社交平台招募不同人士充當不同的詐騙角色，例如跑腿，並透過即時通訊軟件，遠程控制跑腿與受害人交收財物，從而隱藏身份，逃避刑責。而此案被捕人大多數為負責交收的跑腿，為10至20歲出頭的年輕人，其中最細僅13歲。

詐騙集團涉6案假冒客服騙案 最高涉款107萬

行動中，警方檢獲涉案手機、支票及衣物。（馬耀文攝）

另外，警方亦留意到近來很多市民墮入「假冒客服」相關的騙局，例如假冒Wechat客服，聲稱幫助受害人取消「百萬保障」安全保險或者續保，更會假冒中移動客服，訛稱受害人已訂購產品。

姚永勤指出，市民往往會收到騙徒冒稱為某公司顧客服務員的來電，訛稱受害人已購買產品或服務，要開始每月扣數。當市民留意到自己根本未曾購買相關產品，便會心急要求終止相關買賣合約，最後聽從騙徒指示，將銀行資料甚至乎戶口內的金錢，轉到騙徒指定的銀行戶口，以為這樣能取消服務安排。

新界南總區刑事部就6宗發生於今月1月至8月的詐騙案，拘捕6名人士，牽涉金額超過230萬元，其中一宗涉款最高達107萬。6名被捕人士均為傀儡銀行戶口持有人。姚永勤形容，被捕人貪圖一千幾百元的金錢利益，不惜將自己個人資料，或者自己開設的銀行戶口使用權及操控權，全數出售予詐騙集團，協助騙徒收取騙款和清洗各種騙案的犯罪得益。

警方提醒留意「可用結餘」免受騙

警方簡報涉案的偽造入數字及銀行短訊。（馬耀文攝）

新界南總區防止罪案辦公室總督察陳詠君提醒，賣家查核究竟戶口金額時，要分清楚「戶口帳面結餘」及「可用結餘」兩個概念。事實上，銀行需要一段時間處理支票入帳，即使市民即時見到「戶口結餘」有所增加，都要再三確定「可用結餘」同時一併增加，才等於確實收到帳。

至於假冒銀行SMS短訊，警方一直與通訊事務管理局辦公室及電訊商緊密聯繫，自上年12月起設立「短訊發送人登記制」，讓電訊商、銀行業、政府部門或者公私營機構登記成為「已獲認證的發送人」，透過短訊與客戶溝通。

短訊無「#」號開頭 大機會為騙徒假冒

已登記機構可使用其以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊，以確保短訊確實由已註冊左名稱的機構發出。相反，如果見發送人名稱為沒有「#」號開頭，但又寫上機構名稱，則大機會為騙徒假冒。市民亦可致電相關機構客服熱線核實短訊內容真偽。

另外，就今期流行的假冒Wechat客服，聲稱能幫助市民取消「百萬保障」安全保險或者續保。警方指，「百萬保障」確實是微信支付向用戶提供的服務，而服務屬自動開通、完全免費、不會到期。如果有人叫市民轉帳以取消或續保服務，定為騙案。

此外，WeChat Pay HK亦只會在必要時官方客戶服務電話號碼聯繫用戶，不會用其他手提電話號碼致電市民或轉駁俾第三方跟進。如有懷疑，亦請另行致電官方客戶服務電話去查核。

▼警方簡報的防騙心得▼



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