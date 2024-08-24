公主道可疑車｜駕平治扭右軚阻逃離　英勇司機︰擔心捱撞警有冇事

何文田公主道昨晚（23日）有警員追截可疑車輛，曾擎槍及持警棍扑車，一名男警被車尾撞倒，受傷送往伊利沙伯醫院救治，現場另有多部車輛受到波及捱撞；據了解，涉案40歲潘姓男司機當場被捕，在場接受調查，其車輛涉嫌和毒品案件有關，案件交由九龍城警區重案組跟進。



其中一輛捱撞白色平治男司機事後接受《香港01》訪問，憶述當時見到多輛警車，自己車輛兩度被涉案車輛撞及，於是「扭右軚頂住佢（涉案車輛）」，阻擋對方駛走離開現場，警員立即下車擎槍和出動警棍，當場拘捕涉案司機，形容「第一個感覺好似拍戲」，慶幸一車三人沒有受傷，反而「擔心差人真係有冇事，（傷勢）幾嚴重」。



同樣捱撞的白色平治男司機周先生交代事發經過。（梁偉權攝）

捱撞白色平治男司機周先生表示，當時接載友人和女朋友由尖沙咀途經上址，沿途已經見到多輛警車，「以為前面有交通意外」，於是慢駛，豈料被該輛可疑車從後撞上，對方繼而在其旁邊駛走撞開其他車輛，但無法突圍而出，繼而倒後撞傷一名警員打算衝前，隨即再撞周車，周擔心涉案車輛會再撞傷其他警員，所以扭右軚幫手阻擋對方駛走，警員立即下車擎槍和出動警棍，當場拘捕涉案司機。

周先生駕駛的白色平治（紅圈示）捱撞。（梁偉權攝）

被問到當時心情，周生形容害怕，由於擔心警員會開槍，所以他立即叫女友「摀低身」，最終一行三人沒有受傷，事後得到警員和救護人員安撫，不停詢問「有冇受傷？」，周形容「第一個感覺好似拍戲」，並不擔心保險賠償事宜，認為「人無事就得」，當作破財擋災，反而「擔心差人真係有冇事，（傷勢）幾嚴重」。

何文田公主道警方疑追截可疑車時，一名男警受傷送院，其間可疑車連環撞到多架車輛，其中一架受波及私家車的司機易太（左）與丈夫易先生受訪憶述事發經過。（梁偉權攝）

其中一輛捱撞黑色私家車女司機易太事發後亦和丈夫接受訪問，易太形容「直頭好似睇電影咁樣」，憶述自己當時見到有警車在前方截車，她於是停車，不料之後被涉案可疑車先後兩次撞到，導致「chok（扯）到頸」；又說當時見到最少「十個八個」警員擎槍指向可疑車，幸可疑車終被警員截停，未有第三次撞到其座駕，否則「我會夾喺個壆度」。

可疑銀色私家車被大批警員擎槍包圍。（網上片段截圖）

銀色車倒後，一名當時在車尾位置的男警（紅圈示）被「撞到正」倒地。（網上片段截圖）

據了解，警方較早前於黃大仙區發現一輛可疑車，人員處理期間，該車突然往西九龍方向逃走。警方採取「捷進行動（第一級）」追截，昨晚（23日）約8時半，於公主道58號對開發現可疑車輛，並進行截查，詎料可疑車再嘗試逃走，一名駐守西九龍衝鋒隊第三小隊的男警員被可疑車撞及，被送院治理，送院時清醒。

銀色車如碰碰車般連撞多部車。（網上片段截圖）

網上影片可見，該輛可疑銀色私家車，被多名警員擎槍包圍，銀色車如「碰碰車」般連環撞向兩部車再倒後，一名當時在車尾位置的男警被「撞到正」倒地。

捱撞男警雖自行站起走到路邊，惟之後再次倒地，大批同袍上前施救，有人憂心大叫「唔好瞓呀！無事無事！頂住呀！」。男警其後截上頸箍及氧氣罩，被送到伊利沙伯醫院救治。據了解，他駐守西九龍衝鋒隊第三小隊，經治理後被送上病房觀察，現場消息指，他清醒可對答，沒有外傷或骨折。

警務處處長蕭澤頤親自到伊院了解事件和同袍傷勢，警務處副處長（行動）周一鳴和西九龍總區指揮官吳樂俊亦在醫院等候受傷男警的消息。

捱撞男警受傷倒地，多名同袍上前施救。（網上片段截圖）

何文田公主道追截可疑車，一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（鄧海興攝）

何文田公主道追截可疑車，一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（梁偉權攝）

何文田公主道追截可疑車，一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（鄧海興攝）

警方在何文田公主道追截可疑車期間，一名男警捱撞受傷送院，警務處副處長（行動）周一鳴（灰衣者）西九龍總區指揮官吳樂俊（黑色西裝）到醫院了解。（陳浩然攝）