歌賦街奪命火｜消防系統滅火筒過期未檢測　消防：將採取適當行動

上環歌賦街順景樓昨晚（9日）發生奪命火警，一名86歲老婦身亡。《香港01》記者今早（10日）重返現場，發現大廈梯間滅火筒疑過期未檢查；街坊直言防煙門經常被打開。



消防處晚上回覆指，根據紀錄，本月初曾向大廈業主發信，提醒須提交有關消防裝置及設備的年檢證書。昨晚火警後，處方發現消防系統及滅火筒，最近的年檢日期分別為2023年7月29日及2023年1月19日，將會就有關情況採取適當行動跟進。

火警後，死者遺體被舁至大廈對開，蓋上帆布。(李家傑攝)

消防處表示，今早已派員到有關大廈視察，並為大廈內包括花灑系統、喉轆系統及火警警報系統等消防裝置及設備檢測，有關消防系統均測試正常，其消防水缸、消防水泵及消防控制板等裝置，均在有效操作狀態。

而以上系統的最近年檢日期為2023年7月29日。此外，處方人員亦發現大廈內有滅火筒的最近年檢日期顯示為2023年1月19日，處方將就有關情況採取適當的跟進行動。據了解，消防處過去一年到順景樓進行的消防安全巡查中，並未有發現任何違反消防條例的情況。

今（10日）早上，記者發現現場一個滅火筒的標籤顯示，疑過期未檢查。（黃偉民攝）

消防處重申，根據《消防（裝置及設備）規例》，業主有責任保持大廈內消防裝置或設備時刻在有效操作狀態，以及每12個月聘請註冊消防裝置承辦商檢查該等消防裝置或設備至少一次。任何人如違反相關規定，即屬犯罪，一經定罪，可處第5級罰款，即港幣5萬元。

每當發生大型火警或者社會關注的火警後，消防處會隨即派員到事故現場，趁居民記憶猶新進行「打鐵趁熱」防火宣傳教育，提高居民的消防安全意識及應急能力。就昨晚中環歌賦街發生的火警，消防人員今早到肇事大廈及附近向市民派發防火小冊子及分享防火短片，以加強社區的消防安全意識。

今（10日）早記者發現大廈梯間擺放了不少雜物，圖為5樓的情況。（黃偉民攝）

大廈滅火筒疑似過期未檢查大廈 防煙門「經常打開」

順景樓樓高6層、一梯4伙，記者今早發現各樓層的防煙門大多數被打開，兩旁擺放不少雜物，如手推車、紙箱及拖把等。另外，每樓層的梯間放有滅火筒，但疑似過期未檢查，標籤上的檢查日期寫上2023年1月19日，下次檢查日期2024年1月18日

住在起火單位樓上的一名女住客憶述火警經過稱，昨晚10時許聞到煙味，看見窗外有大量濃煙，連忙報警：「好多濃煙冒出嚟，返入房報警。」稍後消防員到場將火救熄並疏散居民，她形容：「見唔到有火，好濃煙，（自己）吸咗少少煙。」

該名女住戶搬入不久，「梯間間中有雜物，有外判清潔工嚟清理，情況唔算很亂」，但防煙門則打開「經常打開」。

今（10日）早防火組到大廈巡視，發現雜物阻塞走火通道貼上單張警告。（黃偉民攝）

消防處事後到場拍攝防火宣傳片

今日中午，消防處防火組到場，拍攝防火宣傳片，當中呼籲巿民安裝獨立火警偵察器，好讓火警初期提醒大家逃生，為處所提供更好的保障。防火組又巡視大廈，發現有雜物阻塞走火通道即貼上警告。另外，中西區防火委員會，亦在場派發消防單張及獨立火警偵察器予居民，提升他們的防火意識。

根據消防處的網頁，獨立火警偵察器是個手掌般大的裝置，一經啓動即會發出警報，音量足以使建築物的佔用人警覺。視乎獨立火警偵測器的種類，它們可以探測到火警初期產生的煙霧、熱力或燃燒產生的物質，隨之發出警告訊號，使處所內的人有更多時間疏散，不致因為濃煙及高溫而無法逃生。

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疑電視機電線短路引致火警

火警發生於昨日（9日）晚上10時21分，歌賦街2樓一個單位發生火警，消防到場將火救熄，惟在單位內發現一名老婦，經檢驗證實已告死亡，死因有待驗屍後確定。人員經初步調查，懷疑是單位內一部電視機疑電線短路引致火警，沒有可疑，案件交由中區警區刑事調查隊繼續跟進。

火警中，另外有3名人士不適，清醒被送往瑪麗醫院治理，包括死者媳婦及一對南亞裔情侶（29歲及30歲），另外16人自行疏散到安全位置。社會福利署今（10日）回覆，社署社工已聯絡死者家屬，並會按他們的福利需要提供適切協助。惟死者並非社署跟進個案。

昨（9日）晚，仵工將死者遺體舁送殮房。(李家傑攝)

昨（9日）晚，其中一名傷者由救護員送上救護車。