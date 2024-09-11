猜猜我是誰｜17歲女專呃長者「保釋金」　涉6宗電騙$47.8萬被捕

將軍澳警區於本周一（9日）以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名17歲本地女子，她涉嫌與6宗「猜猜我是誰」電話騙案有關，涉及47.8萬元騙款。



警方於周一接獲一名82歲老翁報案，指較早前接獲一名來歷不明的電話，對方聲稱為其兒子朋友，指兒子干犯刑事案件需要10萬元現金保釋。老翁不虞有詐，隨即到銀行提款；騙徒其後到老翁位於將軍澳住所收取款項後便逃去無蹤。同日下午，老翁再收到騙徒來電，指再需要20萬現金作保釋。他與家人商討後發現受騙，報警求助。

警方派員到將軍澳埋伏並以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名17歲少女。她報稱無業，案件交由將軍澳刑事調查隊第4隊跟進，被捕人現正被拘留調查。

將軍澳警區刑事調查第四隊主管督察林昌業（左）及將軍澳警區特遣隊督察文立衡（右）。（蔡正邦攝）

將軍澳警區刑事調查第四隊主管督察林昌業表示，警方對疑犯的背景作出調查，又翻查大量閉路電視，發現她於本年8月至9月，於柴灣、荃灣、沙田及黃大仙，用相同手法行騙5名長者（年紀介乎74歲至93歲）；連同9月9日將軍澳案件，共騙取47.8萬元。據了解，該女子為一人犯案。

林昌業表示，警方留意到騙徒有年輕化趨勢，同時犯罪集團會招攬年輕人，以給予報酬，要他們聽從指示去指定地點收取騙款。警方亦提醒市民提高警覺，應多關心家中長者，向他們分享防騙信息及最新騙案手法。

警方提醒，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，切勿以身試法。