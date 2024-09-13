誤信可複製金器　13歲女偷家中30萬金飾　收贓18歲女被捕揭同受騙

一名13歲女童在網上被購物平台「搵快錢」廣告吸引，主動聯絡對方，騙徒向女童聲稱有複製金器能力，只要女童提供一定數量的金器，便能複製金器再轉售。女童信以為真，於一周內盜去家中夾萬價值共30萬元的金器和鑽飾。



女童母親其後發現財物不翼而飛，揭發騙案並報警求助，騙徒前日（11日）食髓知味，再要求女童提供金器時，警方作埋伏行動，拘捕一名前來交收的18歲女子，更揭發被捕人同樣墮入「搵快錢」騙案，收取報酬行事。



葵青警區刑事署理總督察王德揚交代案情。（王譯揚攝）

警方於9月7日接報一名13歲女童報案，她指於8月28日在購物平台見到搵快錢廣告，廣告聲稱在不犯法下，能輕鬆賺取賺取至少5至6位數的報酬。女童透過平台聯絡對方，對方卻向女童聲稱有複製金器能力，只要女童提供一定數量的金器，便能複製金器，出售後會將賺取的錢及金器交予女童。

女童信以為真。由於女童家人曾向她提及家中夾萬密碼，於是她在家人不知情下，盜走夾萬內價值30萬元的金器及鑽石頸鏈。

騙徒於8月28日至9月5日期間，先後4次到訪女童住所附近，由女童手上接收貴重財物後離去。騙徒最後沒有歸還財物，亦沒有提供所承諾的報酬。直至今年9月8日，女童母親發現家中貴重財物不翼而飛，才揭發案件及報警求助。

其後於9月11日，騙徒再次聯絡女童，詢問家中有否更多貴重財物，警方隨即展開埋伏行動，拘捕一名18歲女子。經警方調查後相信，被捕人同樣墮入搵快錢騙案，聽從騙徒指示，被派遣到女童家中交收金器賺取報酬。案件仍在調查中，被捕人已獲保釋，須於10月4日到葵涌警署報到。

被捕18歲女子已獲准保釋，需於10月4日到葵涌警署報到。（王譯揚攝）

葵青警區刑事署理總督察王德揚指，詐騙集團利用青少年心急想搵快錢的心態，誘騙他們協助進行詐騙活動。他舉例，最近葵青警區發生的「猜猜我是誰電話」騙案，被捕人多數為年輕人，詐騙集團利用長者擔心家人安危的心態，騙取長者金錢；年輕人亦天真相信，能簡單賺快錢，協助詐騙集團從長者手上拿取現金。

警方呼籲，年輕人應小心搵快錢騙局，指出「冇咁大隻蛤乸隨街跳」；聲稱可以在不犯法下賺取大量金錢的言辭，背後都是涉及犯罪活動。警方亦呼籲長者，收到陌生電話應保持警覺，向家人核實對方說法，如有疑問應報警求助，或致電防騙易熱線18222及使用警方「防騙視伏器」。