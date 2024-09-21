寶蓮寺棄狗｜大妹尋回！　毛守：精神尚可　惟有心絲蟲需食藥

大嶼山寶蓮禪寺棄狗案再傳好消息！繼其中一隻被棄的唐狗「細妹」於本月11日尋回後，另一隻被遺棄的「大妹」亦於今日（21日）尋回。關注事件的「毛守救援」創辦人Kent今晚接受《香港01》電話訪問，確認尋獲「大妹」的消息。Kent表示「大妹」被接到毛守後，表現鎮定且尚算精神，惟經獸醫檢查發現患有心絲蟲，要食藥治療。



Kent又指，尋獲「大妹」後已通知警方，警方安排將牠再送交愛護動物協會，其後有寶蓮禪寺的人員到場探望，確認「大妹」身份，相信人員之後已將「大妹」帶回寶蓮禪寺。



大嶼山寶蓮禪寺棄狗案，繼「細妹」早前被尋回後，「大妹」（圖）9月21日亦被尋獲。（翁靜晶fb片段截圖）

Kent向《香港01》記者表示，「大妹」今日被尋獲後，初時大家都未能確認其身份，但無講牠是「大妹」還是其他流浪狗，毛守都將狗狗帶到毛守獸醫診所先進行身體檢查。檢查發發現牠患有心絲蟲，要食藥治癱，但其他健康狀況大致正常。

毛守人員先將尋獲的狗狗，與早前尋找「大妹」的啟事上照片對比，發現兩者有八成相似，於是將今日發現狗狗的照片再傳送予寶蓮禪寺員工，對方亦認為狗狗與「大妹」有九成相似；而狗狗身上的晶片，亦顯示為牠安排絕育的人，與為「細妹」安排絕育的屬同一人，顯示今日尋獲的很可能是「大妹」。

毛守於是通知警方，警員到場後通知愛護動物協會，將狗狗暫時交予愛協照顧。據Kent了解，寶蓮禪寺職員其後到訪愛協灣仔會址，確認尋獲的狗狗正是「大妹」，其後相信已將「大妹」帶回寶蓮禪寺。

大嶼山寶蓮禪寺棄狗案，繼「細妹」早前被尋回後，「大妹」（圖）9月21日亦被尋獲。（翁靜晶fb片段截圖）

寶蓮禪寺棄狗案於8月被揭發，當時網上瘋傳兩隻狗女「大妹」和「細妹」，疑於8月13日被寶蓮禪寺廚工用膠袋笠頭，駕車運往後山棄置。事件在網上引發熱議，亦有不少義工知悉事件後自發尋狗。寶蓮禪寺則於8月16日在facebook回應事件，稱接獲投訴，指有員工將昂坪範圍兩隻狗隻，帶離昂坪遺棄；寺方已即時查問涉事員工，並安排人員前往相關地點尋狗，亦在附近一帶張貼尋犬啟事。

大嶼山寶蓮禪寺棄狗案，另一隻被遺棄的唐狗「細妹」已於9月11日尋回。（寶蓮禪寺)

警方經調查後，於8月17日以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕一名65歲姓伍本地男子及一名46歲姓徐本地男子，兩人均獲准保釋候查，須於10月中旬再向警方報到。

消息指，「大妹」和「細妹」本身是流浪狗，自2015年起每日到寶蓮禪寺廚房覓食，員工有為牠們改名及每天餵飼，亦有其他狗隻在寺內流連及被餵養。去年食環署發現有狗隻後，曾發出警告；而今年廚房女主管亦曾被其中一狗咬傷，遂着令伍男盡快帶走兩隻狗。有人報稱受到壓力，經考慮後，用尼龍袋分別將兩隻狗袋起，一隻套頭、一隻全隻放入袋中，並叫同事徐男協助固定。伍男將繩綁好後，用車將兩狗載至䃟石灣遺棄。據知，伍男有將放走兩狗過程拍片紀錄。警方早前經初步調查後，相信徐男對事件不知情。

大嶼山寶蓮禪寺棄狗案，另一隻被遺棄的唐狗「細妹」已於9月11日尋回。（寶蓮禪寺）

事發後，動物救援組織「毛守救援」創辦人KENT，自掏腰包懸賞10萬元尋找「大妹」及「細妹」下落，「生要見狗死者見屍」，即使尋回遺體亦每隻可獲5萬元賞金。隨後，前藝員兼律師翁靜晶，於日前在其網上Youtube頻道直播時表示，與丈夫何猷彪商量事件後，亦提議出10萬元懸賞，並指「我會連網民課金的錢也捐出，希望找到兩狗下落。」

大嶼山寶蓮禪寺棄狗案，另一隻被遺棄的唐狗「細妹」已於9月11日尋回。（facebook）

至9月11日，寶蓮禪寺員工在深屈（東）引水道口尋獲「細妹」，將牠帶回寺院，「細妹」其後被往到愛協梅窩診所接受獸醫檢查。當日多名寶蓮禪寺職員均表示對尋回「細妹」感高興，又稱大家仍非常擔心「大妹」，「抱住希望去搵」。至今日終傳來尋回「大妹」的好消息。