海關破遠洋船走私案　搜赴星洲及台灣3貨櫃　檢$1.5億電子產品等

香港海關偵破兩宗遠洋船走私案。關員本月根據風險評估及情報分析，鎖定3個出口至新加坡及台灣的貨櫃作檢查，並在3個貨櫃內，檢獲大量未列艙單貨物，其中包括手提電話、相機、集成電路及電路板等，市值約1.5億元。海關估計如該批貨物成功走私，可逃稅約3,000萬元。



行動中，海關在3個海運貨櫃中檢獲大量未列艙單貨物，包括相機，集成電路及電路板等。（黃煦緻攝）

港口及海域科督察趙敏婷表示，港口及海域科聯同有組織罪案調查科人員於9月9日及9月14日展開聯合行動，人員鎖定3個40呎的海運貨櫃。趙敏婷續稱，根據資料顯示，其中兩個往新加玻的貨櫃分別報稱載有電子家用產品；另外一個往台灣的貨櫃，則報稱載有顯示屏、晶片，電腦、遊戲機底座，化妝品及DVD播放器等。

行動中，海關對3個貨櫃進行X光檢查時，發現可疑影像，圖像顯示貨櫃內深淺不一、雜亂不一致，而且載有其他貨物，與報稱的電子零件形狀及密度並不相符，於是懷疑貨櫃藏有走私貨物，並交由有組織罪案調查科跟進調查。

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任林駿興表示，人員經檢驗後在3個海運貨櫃內，檢獲大批未列艙單貨物。其中在兩個往新加坡中，除發現所報稱的家用電子產品之外，亦檢獲大批手提電話、平板電腦及其他貨物等；另外，在往台灣的貨櫃內，人員發現有未列艙單貨物混雜其中，包括手提電話、相機、集成電路及電路板等，總市值約1.5億元。

海關經跟進調查後，發現兩宗案件均利用海外公司作為付貨人。林駿興續稱，海關仍在調查這批貨物的來源地及最終目的地，不排除稍後會有涉案人士被捕。林續指，是次在3個貨櫃檢獲的貨物，是過往走私到內地的熱門產品，不排除有關貨物到達目的地，會利用其他方式偷運至內地。海關估計如成功走私，可逃稅約3,000萬元。據了解，海外公司為內地及台灣公司。

行動中，海關在3個海運貨櫃中檢獲大量未列艙單貨物，包括手提電話、平板電腦等。（黃煦緻攝）

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。

行動中，海關在3個海運貨櫃中檢獲大量未列艙單貨物。（黃煦緻攝）

行動中，海關在3個海運貨櫃中檢獲大量未列艙單貨物，包括手錶。（黃煦緻攝）