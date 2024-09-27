警拘50人涉詐騙洗錢逾億　騙徒擅用兌換店商標　優惠兌日圓呃12人

警方發現今年詐騙及洗黑錢案件較去年同期有所上升，油尖警區於過去一星期（19至26日）展開行動拘捕50人，牽涉43宗詐騙案件，款項高達1.1億元，被捕人士涉嫌干犯「以欺騙手段獲得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪。



警方調查發現一名外籍公司董事因誤墮投資騙案，損失約3,000萬元；又發現不法之徒趁近期市民經常兌換日圓，竟擅自取用兌換店的商標設立專頁，聲稱兌換50萬日圓即送1萬日圓，騙取了31萬港元。



油尖警區科技及財富罪案隊關智聰高級督察交代案情。（羅敏妍攝）

警上半年拘逾5,600人涉洗黑錢 78%為傀儡戶口持有人

油尖警區科技及財富罪案隊關智聰高級督察交代案情， 指2024年首7個月警方共接獲24,407宗詐騙案，佔總體罪案四成半，較去年同期上升12%。而今年上半年警方拘捕超過5,600人，涉及洗黑錢罪行，較去年同期上升40%，當中超過4,400個被捕人為傀儡戶口持有人，佔被捕人士78%。

為打擊詐騙及洗黑錢案，油尖警區於過去一星期（19至26日）展開代號「世爵」 的行動，拘捕36男14女，年齡介乎16至75歲，他們報稱為地盤工人、清潔工、家庭主婦、速遞員、學生、退休人士和無業等，涉嫌干犯「以欺騙手段獲得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪。他們大多是傀儡戶口持有人、公司董事、犯罪處所的租客和詐騙電話登記人。

外籍公司董事誤墮投資騙案失$3000萬

被捕人士共涉及43宗案件，包括10宗投資騙案、10宗網上購物騙案、8宗求職騙案、8宗電話騙案、4宗低息貸款騙案及3宗其他類型的詐騙案，總共涉款達1.1億元，單一最大損失的受害人為一名外籍人士，任職公司董事，因被騙徒利誘投資股票，將3,000萬港幣轉至本地5個銀行戶口，警方就該案拘捕3名男子，均為戶口持有人，現正保釋候查。

騙徒擅用兌換店商標設專頁 稱優惠匯率兌換日圓騙$31萬

警方續指，過去多月港幣兌換日圓的匯率吸引，不少市民兌換日圓備用，但有不法之徒卻利用這機會設局騙取市民的旅費。今年6月警方接獲油麻地一間兌換店的店主報案，指不少市民到店內要求領取已兌換的日圓。經查問後，店主發現原來有不法之徒利用其公司名稱及商標在社交平台設立專頁，聲稱可以優惠匯率兌換日圓，並稱兌換50萬日圓可送1萬日圓。受害人將款項存入指定銀行後，就去門市領取日圓，結果發現根本無相關交易。警方共接獲12名受害人報案，損失約31萬元，並已拘捕3名本地男子，均為戶口持有人，因為金錢利益出售戶口予騙徒收取款項。

涉及利用傀儡戶口洗黑錢罪行 警方將申請加刑

警方表示會與律政司商討及徵詢意見，就利用傀儡戶口清洗黑錢的罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》第 27 條申請加重刑罰。由去年10月至今，已經有 25人因租借賣戶口，在法庭因洗黑錢罪被定罪時被加重刑罰，刑期分別增加3至13個月不等。警方會繼續就著洗黑錢罪行執法，並向法庭申請加重刑罰，以增加阻嚇性。

警方再次呼籲市民切勿借出、租出或賣出銀行戶口，因為有可能觸犯洗黑錢罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。此外，市民切勿因金錢利益協助犯罪集團登記電話智能卡，因有可能觸犯串謀詐騙以及串謀洗黑錢等罪行。警方提醒市民收到可疑電話及訊息時，切勿輕易透露個人資料或戶口資料，並呼籲市民下載防騙視伏APP以識別可疑來電及網站。評估詐騙及網絡安全風險。如有懷疑受騙，可致電防騙易熱線18222查詢。