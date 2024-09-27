西貢警反爆竊行動　陸空巡邏搜山截車　派單張籲增家居防盜措施

西貢警區因應區內爆竊罪案趨勢，9月上旬起展開代號「捲聲」的跨部門反爆竊行動。人員採取高姿態陸空兩路並進的高密度巡邏；設立路障截查可疑車輛；利用直升機作出高空偵察。警方亦到訪不同屋苑派發傳單，鼓勵居民加強家中的防盜措施，避免將貴重物品或大量現金放在家中。



人員採取高姿態陸空兩路並進的高密度巡邏。（警方提供相片）

警員搜查隱蔽位置。（警方提供相片）

西貢分區軍裝巡邏小隊、鄉村巡邏隊、東九龍總區機動部隊及警犬隊，聯合於不同地區進行高姿態巡邏及巡查區內爆竊案黑點，並在不同時段於特定位置設立路障截查可疑車輛。飛行服務隊人員則利用直升機作出高空偵察，協助搜查山上隱蔽位置。相關的反爆竊行動仍然持續。

同時，西貢分區表示，一直非常着重警民合作的重要性並與不同持份者保持緊密溝通。早前，東九龍總區防止罪案辦公室及黃大仙警區警民關係組人員，聯同西貢區區議員、西貢區撲滅罪行委員會委員、以及村代表於區內進行防罪宣傳及教育活動，冀提高居民及保安員警覺性及防罪意識，並到訪不同屋苑派發傳單及鼓勵居民加強家中的防盜措施。

西貢區區議員、西貢區撲滅罪行委員會委員、以及村代表於區內進行防罪宣傳及教育活動。（警方提供相片）

警方提醒市民於外出時應鎖好門窗。 （警方提供相片）

警方提醒市民於外出時應鎖好門窗，晚上外出時屋內亦可留有適量燈光。村屋住戶則應在室內和主要通道安裝監控攝像鏡頭及警報器，以提高安全防範。而低層或靠近山坡的住戶，以及正在進行棚架工程的屋苑，更應提高警覺性。市民亦應避免將貴重物品或大量現金放在家中。如市民發現有可疑人或情況，可致電西貢分區鄉村巡邏隊24小時熱線 6148 0658提供資料；如情況危急，則應立即致電999報警求助。

警方在不同時段於特定位置設立路障截查可疑車輛。（警方提供相片）