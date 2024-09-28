改裝漁船加大運力走私$4,500萬私煙　海關蒲台島截船拘5內地漢

海關昨日（27日）凌晨偵破一宗利用漁船走私香煙案。有走私分子偽裝成普通漁民，利用非法改裝的漁船走私香煙，從蒲台島對開海面進入香港，海關區域巡邏船隨即追截，並強行登船。海關在船上檢獲1000萬支私煙，市值4,500萬元。應課稅值約3,500萬元。海關拘捕5名內地男船員涉嫌輸入未列艙單貨物罪。下周一（ 30日）上午於東區裁判法院提堂。



檢獲的私煙約六成，為市面不常見牌子。

海關在船頭及船尾倉，合共檢獲1000萬支私煙。

漁船沒有識別信號 海關追截後強行登船

昨日（27日）凌晨時分，海關區域巡邏船於香港東南面巡邏，留意到一艘沒有任何識別信號的漁船從蒲台島對開海面往鴨脷洲方向，進入香港。海關隨即要求進入該船搜查，漁船發現有海關船隻靠近，便立即調頭向香港南面方向逃走，嘗試逃離香港水域，區域巡邏船上前截查。

港口及海域科海域行動組高級督察謝富明表示，當時正值凌晨，海面漆黑一片，能見度極低，大大增加海關追截難度。區域巡邏船與雷達監控指揮中心的配合下，成功掌握漁船準確位置，漸漸靠近，並指示停駛接受檢查。漁船沒有理會指令，繼續向南面逃走，海關人員果斷採取行動，強行登船控制船員，成功在蒲台群島以西水域，將該艘漁船截停。

海關截獲一艘漁船，並拘捕5名內地男船員涉嫌輸入未列艙單貨物罪。

檢獲私煙六成為市面不常見牌子 估計再轉口海外地方

海關税收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰指，經搜查後海關在船頭及船尾倉，分別發現400萬支及600萬支未完稅香煙，合共檢獲1,000萬支私煙，市值4,500萬元，應課稅值為3,300萬元。海關指，檢獲私煙數量相當於一整個40呎貨櫃，可以裝載香煙的數量，而檢獲的私煙約六成為市面不常見牌子，不排除有人將該批私煙走私到稅收更高的海外地方，賺取差價。

海關税收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰（左）及港口及海域科海域行動組高級督察謝富明（右）交代案件。

走私份子棄用傳統貨船及快艇 改裝漁船偽裝成漁民

海關隨即拘捕船上5名內地男船員，年齡介乎29至43歲，由於他們沒有辦法提供任何貨物艙單文件，眾人將被落案起訴「輸入未列艙單貨物」罪，案件於下周一（30日）上午於東區裁判法院提堂。

走私分子為了提升漁船運載能力，曾經向該艘150噸的漁船進行非法改裝，以增加船艙內部空間，從而走私大量香煙，海事處稍後將檢驗漁船改裝情況。另外，海關留意，走私分子放棄選用傳統貨船，快艇進行走私，反而轉用不起眼的漁船，並在漁船當眼的位置，放置百箱裝漁獲的發泡膠箱，並為船員配備漁業用工作服，企圖掩人耳目，偽裝成普通漁民，逃避偵查。

走私分子為提升漁船運載能力，曾非法改裝漁船，增加船艙內部空間，以走私大量香煙，並在漁船當眼位置，放置百箱裝漁獲的發泡膠箱，掩人耳目。

海關將繼續調查該批私煙的來源去向，案件展示海關在源頭打擊的執法成果，香港海關會一直全方位打擊各類私煙活動，涵蓋進出口、市內儲存分銷、街頭販賣每一環節。 根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年；根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。