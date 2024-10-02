港深西部公路2死車禍︱警列4安全要點　提醒落車商討自身安全為先

上周六（9月28日）港深西部公路發生奪命車禍，兩名的士司機在相撞後下車到紅的車頭商討時，一輛四驅車從後駛至，撞向紅的車尾，將其推前撞斃2名的士司機。警方今日（10月2日）在Facebook出文提醒市民，當在馬路發生交通事故需要落車檢視車輛情況，以及與對方商討賠償或跟進時，司機和乘客應盡可能將車輛駛至安全地方，例如路肩或避車處等。如情況緊急必須落車，應注意以下4個安全事項，一切以自身安全為先 。



如情況緊急必須落車，警方列出4個安全事項提醒市民：

1. 評估實時路面情況，安全情況才落車；

2. 盡量選擇行人路、路肩、避車處或有護欄分隔車流等較安全地方落車；

3. 打「死火燈」，提醒其他道路使用者，以免發生危險；

4. 時刻保持警覺，留意現場情況及行駛中車輛會帶來的危險。

警方今日（2日）在Facebook出文提醒市民，司機及乘客不要心急落車，如果不確定當前狀況，應留在車內並扣好安全帶等待救援，一切以自身安全為先 。（香港警察Facebook專頁圖片）

另外，警方又提到，遇到意外或突發事情，司機及乘客不要心急落車，如果不確定當前狀況，應留在車內並扣好安全帶等待救援。駕駛者亦要時刻專注駕駛，應對突發事情。

▼9月28日港深西部公路奪命交通意外▼



港深西部公路發生嚴重車禍，其中兩架的士停在快線。（梁偉權攝）

事發於9月28日下午2時許，在港深西部公路（往深圳灣口岸方向）近新生新村的快線，兩輛分別市區及新界的士首尾相撞，兩名司機下車在市區的士車頭位置商討處理方法，惟其後有一輛掛中港車牌的Range Rover四驅車沿快線駛至，直撞向市區的士車尾，將其推前，復撞向早前下車的兩名的士司機。兩人重創，被送往天水圍醫院搶救，新界的士周姓67歲司機和57歲姓卓市區的士司機先後證實不治；另市區的士一名女乘客受輕傷，被送往屯門醫院救治，據悉她抵院時清醒，自行步入急症室。

意外後大批警員在場調查，兩架涉事的士均停在快線，當中市區的士部分車身攔着中線，車頭損毀較輕，車尾則被撞至嚴重凹陷；至於新界的士則右邊車身輕微凹陷，車尾亦有損毀。地上遺下大灘血跡，並疑有一排假牙跌在地上，另有大量汽車零件散落路面。

警方拘捕該名40歲姓梁私家車司機，他涉嫌危險駕駛導致他人死亡。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-3800與調查人員聯絡。

港深西部公路發生嚴重車禍，現場地面遺下一灘血跡，並疑有一排假牙。（梁偉權攝）

港深西部公路發生嚴重車禍，涉及兩架的士和一架中港牌四驅車。（梁偉權攝）