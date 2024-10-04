過去一周又錄20宗網戀騙案涉款$1200萬　有人苦等「情人」拒報案

網戀騙局屢見不鮮，過去一星期，警方又接獲20宗網上情緣騙案，涉款超過1,200萬港元。據了解，部份受害人因感到羞愧，甚至對騙徒產生情意結，寧願選擇苦等「情人」而堅拒報案，令騙徒逍遙法外。



警方提醒，騙徒針對人性情感的脆弱，度身編寫詐騙劇本，待「獵物」感到情定終身後，便會以各種急需要錢的藉口誘導對方匯錢，由始至終所有甜蜜攻勢，只是以情感騙取金錢的部署。受害人除金錢損失，情感傷害更會令心理層面產生揮之不去的陰霾，嚴重影響日常生活。

警方聯同環保署「大嘥鬼」提提大家，慎防網戀騙案。（「CyberDefender 守網者 」facebook）

警方聯同環保署「大嘥鬼」提提大家，慎防網戀騙案，認清「人•鬼」。市民應對所有網上活動，一律抱「懷疑」態度；切勿下載來歷不明應用程式；拒絕不切實際的投資貼士。

此外，可用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑社交媒體帳號、收款帳戶、電話號碼等分辨「人鬼」，即上https://cyberdefender.hk/romance_scam了解更多；或追蹤「守網者」WhatsApp 頻道https://whatsapp.com/channel/0029VaB5r1v2v1Ik0zC6xF3m緊貼網騙資訊。