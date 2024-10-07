深水埗警嚴打各種騙案洗黑錢　三周拘90人　259人中招涉達$1.8億

深水埗警區刑事部經情報分析及深入調查後，9月16日至10月6日展開代號「曠頂（WIDEPEAK）」行動，打擊詐騙及洗黑錢，並在全港各區拘捕68男22女（18至70歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）」。



調查顯示，被捕人士懷疑與72宗詐騙案及洗黑錢案有關，包括投資、網上求職、網上情緣、網上購物及電話騙案等，涉及259名受害人，總損失金額超過1.8億元。大部分被捕人士為詐騙集團提供傀儡戶口，收取並處理案中贓款。

深水埗警區刑事部由去年7月至今日（10月7日）為止，已就340名涉嫌涉及「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」的被捕人士徵詢法律意見，其中已就138名被捕人取得律政司同意可以起訴或經已起訴，當中37名被捕人將會在區域法院進行審訊。所有於區域進法院進行審訊的案件，一經法庭定罪，深水埗警區會向法庭申請加重刑罰。

上述被捕人當中，有28人已因「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」於法庭定罪，判處監禁3至48個月。警方就當中2名被捕人的案件，成功申請加重刑罰，刑期分別加重百分之20及百分之33。

深水埗警區刑事部於9月16日至10月6日，展開代號「曠頂（WIDEPEAK）」行動，打擊詐騙及洗黑錢，在全港各區拘捕90人。（資料圖片）

警方呼籲，市民應小心保護個人資料，包括身份證、銀行、文件稅務、自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。市民進行交易或匯款前需核實對方身分、提供敏感資料時要保持審慎、切勿打開可疑連結或附件及留意+852字頭的本地來電。市民如懷疑遇上詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222及瀏覽最新升級版「防騙視伏App」。

警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。另外，根據《有組織及嚴重罪行條例》（第455章） 第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，可處罰款500萬港元及監禁14年，市民切勿以身試法。