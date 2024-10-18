青馬車禍｜管制公司：事故前3龍門架有警告燈　運輸署要求交報告

青馬大橋今午（18日）發生致命車禍， 22歲鐵騎士林桂堯猛撼巡邏車車尾，重創送院搶救4小時後不治。案發一刻車cam片段曝光後，家屬揚言追究，「點解條路停咗架（巡邏）車，冇任何指示牌？」



負責青馬管制的交通基建管理合約有限公司回覆查詢表示，事發時控制室持續監控，並在事故前3個龍門架上，出示相關警告燈號；涉事巡邏車沿途亦亮起車頂閃爍警示燈號抵達現場。就此宗嚴重意外，會全力配合警方調查工作。運輸署指，十分關注事故，已要求營辦商調查事故起因、提交詳細報告及建議改善措施。

回覆中提到，今日中午約12時34分，控制室職員發現及同時收到警方通知，在青馬大橋往九龍方向中段慢線左邊的安全欄旁，發現一塊由外判商用作封路的公路工程「600米工程警告」指示牌倒置。

控制室職員隨即致電在現場工作的相關工程外判商前往處理，控制室持續監控下，並在事故前3個龍門架上出示相關警告燈號，提示駕駛人士前面路段有危險、有關路段已封閉及須留意道路緊急交通情況；數分鐘後，控制室職員從監察電視中見到一輛的士停在相關路段，公司即時派遣巡邏車前往瞭解及提供協助。

公司巡邏車沿途亮起車頂閃爍警示燈號到達現場後，職員將車停在該輛的士後面約20米，並前往與的士司機聯絡。但在約半分鐘後，有一輛電單車從後撞上巡邏車尾部。就此宗嚴重意外事件，公司會全力配合警方調查工作。

運輸署指，十分關注事故，已要求營辦商調查事故起因、提交詳細報告及建議改善措施。因應系統更新工程，工程承建商於青馬大橋往九龍方向中段慢線近安全欄放置「600米工程警告」交通指示牌，以提示駕駛人士前方有工程進行。據有關工程承建商表示，已放置沙包鞏固交通指示牌。

青馬管制區營辦商今午約12時35分，發現有關交通指示牌倒下，隨即更改相關行車線的信號，以封閉相關路段的慢線。其後，營辦商發現一輛的士於上述交通指示牌附近的慢線停車，於是安排巡邏車前往處理事故；期間一輛電單車撞向停在慢線的巡邏車。巡邏車一直有啟動車頂上的提示閃燈。

涉事電單車直撞工程車車尾，22歲司機頭部重創倒地，。（馬路的事討論區圖片）

事發於今日（18日）中午12時48分，警方接獲一名的士司機報案，指駕車駛經青馬大橋時，有一塊指示牌倒下，擊中其車身。消息指，青馬大橋營運商派出工程車於12時43分到場處理，的士其後駛走。僅1分鐘後，涉事電單車駛至直撞工程車車尾，姓林（22歲）鐵騎士倒地頭部重創，送往伊利沙伯醫院搶救後，下午5時01分終告不治。

案發一刻車cam片段曝光，可見鐵騎士一直沿左線行駛，期間未有減速，直撼向前方一輛工程車，登時傳出「嘭」一聲巨響，有零件及雜物拋上半空。從片段可見，當時路面未有任何雪糕筒、指示燈或指示牌等；但遠方龍門架上有紅色「X」警示、而工程車車頂有閃燈，前面近20米則有一輛的士，車旁有一名工作人員。路經駕駛者親睹意外，不禁發出「嘩」一聲。

家屬揚言追究

死者林桂堯的大家姐與家人看畢車cam片段，揚言追究，「點解條路停咗架（工程）車，（路面）冇任何指示牌，我會聯絡（警方）交通部，睇佢哋點樣調查件事同會有咩答覆，另外都會諮詢其他專業人士意見。」

新界南總區交通部特別調查隊已接手跟進調查，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-1348或3661-1446與調查人員聯絡。

22歲鐵騎士頭部重創，大量出血，送院搶救。（翁鈺輝攝）

事發前，青馬大橋一塊指示牌倒下擊中的士，營運商派工程車到場處理。（蔡正邦攝）

地上遺下大量血跡，電單車放有運輸公司車尾袋。（蔡正邦攝）

電單車直撞工程車車尾 現場遺大量血跡