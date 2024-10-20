警跨部門沙田反爆竊　一連5日高姿態巡查　向市民派「防爆孖寶」

為防範爆竊案件，沙田警區人員連同5個部門，由10月16日起一連5日，展開代號「躍天」（SPRINGLEAP）的反爆竊聯合行動。行動期間，人員在馬鞍山、沙田及田心一帶鄉村的高危爆竊地點及近郊隱蔽位置，以高姿態巡查及設置路障，並搜查非法入境者的匿藏點。警方亦在區內派發傳單及「防爆孖寶」，阻止賊人由門窗進入單位爆竊。



沙田警區人員連同警犬隊在區內巡查。（警方提供相片）

沙田警區人員連同快速應變部隊、新界南總區機動部隊、衝鋒隊、交通部及警犬隊，聯合巡查馬鞍山、沙田及田心一帶鄉村，包括十四鄉、九肚山以及沙田嶺等高危爆竊地點及近郊隱蔽位置，並且在高危爆竊地點進行高姿態巡邏及設置路障；鄉村巡邏隊及分區特遣隊人員則在鄉村及近郊地段搜查非法入境者有機會匿藏的地方。

為加強警民合作及提升居民的防爆竊意識，沙田警區警民關係組聯同沙田區區議員、各分區人員到區內高危爆竊地點進行宣傳及教育活動，當中包括派發反爆竊防罪單張，及由沙田警區針對家居爆竊而精心設計的「防爆孖寶」（「磁力高分貝警報器」及「強力金屬趟門窗頂」），以阻止賊人由門窗進入單位爆竊，保障區內市民及財產安全。

沙田警區警民關係組聯同沙田區區議員到區內高危爆竊地點派發反爆竊防罪單張。（警方提供相片）

沙田警區表示，將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，並採取情報主導的策略性部署，配合高姿態巡邏，隨時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊爆竊案件，保障市民的生命財產。警方呼籲市民須時刻提高警覺，加強住宅保安防盜意識，鎖好門窗並慎防盜賊。如任何市民或外傭遇到可疑人士，應立即向警方尋求協助。