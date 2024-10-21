海關搗牛池灣村鐵皮屋私煙倉　拘54歲男廚工檢$675萬貨

香港海關今日（21日）於牛池灣進行反私煙行動，成功搗破一個私煙儲存倉庫，共檢獲約150萬支私煙，估計市值約675萬元，應課稅值495萬元，並拘捕一名54歲男子。



海關搗破一個位於牛池灣村鐵皮屋內的私煙倉，檢獲150萬支私煙，市值約675萬；並拘捕一名男子。（林振華攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組高級調查主任史駿寧表示，海關下午於牛池灣村一帶進行反私煙行動，其中發現一名男子形跡可疑，於是上前截查，並在其手推車上、紙箱及背囊，一共搜出大約1萬支私煙，隨即進行拘捕，被捕54歲男子報稱為廚房工人。

人員隨即押解該男子到村內一個單位調查，並起獲約150萬支私煙。據了解，現場為一間鐵皮屋，內有4個小型單位，面積約數十呎，海關於其中一個單位起獲私煙。

海關搗破一個位於牛池灣村鐵皮屋內的私煙倉，檢獲約150萬支私煙，市值約675萬元；並拘捕一名男子。（海關提供）

海關搗破一個位於牛池灣村鐵皮屋內的私煙倉，檢獲150萬支私煙，市值約675萬。（林振華攝）

海關相信是次行動已經成功搗破一個供應東九龍一帶的私煙儲存及分銷中心，史駿寧又指涉案人士為了減低風險，將私煙收藏在鬧市中比較隱蔽的地方作為掩飾；而且村內的環境僻靜，鮮有非村內的居民進出，故在偵查時亦遇到一定程度的難度。海關表示，會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

海關搗破一個位於牛池灣村鐵皮屋內的私煙倉，檢獲約150萬支私煙，市值約675萬元；並拘捕一名男子。（林振華攝）

海關強調，買賣私煙均屬違法。根據《應課稅品條例》。任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。