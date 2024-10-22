元朗大王廟火｜屋頂廟內木結構大部分燒毀　古蹟辦將再視察及協助

元朗一級歷史建築「大王古廟」昨晚（21日）失火，古廟「燒通頂」嚴重焚毀，幾成廢墟，不少老街坊痛心。發展局今晚（22日）回覆查詢時表示，古物古蹟辦事處已到場視察及拍照，古廟建築物正立面和側面外牆的灰塑及部分屋脊的裝飾仍然保存，惟屋頂木結構及廟內木構件，大部分被燒毀。古蹟辦已與屋宇署及古廟的管理人聯絡，待解封後再安排詳細實地視察，將從文物保育角度協助修繕及提供技術意見。



古廟「燒通頂」，內部嚴重焚毀，神像被燒至灰白。（翁鈺輝攝）

發展局表示，元朗舊墟長盛街的大王古廟，於2009年12月獲古物諮詢委員會確認為一級歷史建築。根據評級定義，一級歷史建築為「具特別重要價值而可能的話須盡一切努力予以保存的建築物」。

就古廟失火一事，古蹟辦今早已派員到場作初步視察及拍照紀錄。據現場目測及對比古蹟辦過往的相片紀錄，留意到古廟建築物正立面和側面外牆的灰塑及部分屋脊的裝飾仍然保存，惟古廟屋頂木結構及廟內的木構件大部分被燒毀。由於今晨視察時古廟仍未解封，古蹟辦已與屋宇署及古廟的管理人聯絡，稍後再安排詳細實地視察。

火警後，古蹟辦已聯絡古廟管理人，將會從文物保育角度協助他們就建築物的修繕和維修提供技術意見。古蹟辦亦已向古廟管理人介紹了維修資助計劃，發展局文物保育專員辦事處會與古廟的管理人跟進，便利業主考慮申請資助維修古廟。

大王古廟內部嚴重焚毀，幾成廢墟。（羅敏妍攝）

發展局表示，歷史建築評級制度屬行政性質，並不會影響歷史建築的業權、使用權、管理權及發展權。為了鼓勵業主保育私人擁有的已評級歷史建築，發展局文物保育專員辦事處自2008年起推行「歷史建築維修資助計劃」（下稱「維修資助計劃」），向私人擁有已評級歷史建築的業主提供資助，支持業主自行進行小型維修工程。

根據報導及資料，1923年起元朗鄉民每逢十年就舉辦例醮，祈求合境平安，百業興旺。以往多年，村民舉醮時會到元朗舊墟的大王古廟和玄關帝廟迎神回醮棚安奉。翻查古廟昔日的網相，正門直入可見廟內主奉的洪聖大王及楊侯大王，兩旁亦有供奉其他神明。不過今早記者拍攝火場環境時，發現已被洪聖大王及楊侯大王燒成灰白色，其中一尊神像頭部已燒至脫落。

年屆七旬的村民吳生自言在大王古廟「由細玩到大」，指古廟有歷史價值，內有多個神像，一直都香火鼎盛，附近眾多村民都「以佢（古廟）為中心。」另一名七旬村民伍生亦指，古廟逾百年歷史，他十多歲已和村民到廟內拍公仔紙及玩十五糊，形容廟內「好清涼」。古廟經歷火災，現時幾乎淪為廢墟，伍生無奈道：「無辦法啦。」元朗區議員李啟立期望當局可協助業主盡快復修。

消防員及警員到場調查。（翁鈺輝攝）