天眼直擊｜大埔男偷充電器　仲返轉頭想咁做更衰　店舖發CCTV尋人

「天眼（閉路電視）」監控之下仍敢偷竊？有雜貨店店員於大埔網上群組發相發文，指有男子在店舖取走充電器卻沒有付款，翻查閉路電視影片更發現該男子回頭想再取走1個細充電器「湊夠一對」，遂發布閉路電視（CCTV）截圖急尋人。事件引來網民關注，批評男子行為離譜。



有雜貨店店員於大埔網上群組發相發文，指有男子在店舖取走充電器卻沒有付款。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

有雜貨店店員於Facebook群組「大埔TAI PO」發布閉路電視（CCTV）截圖，指有男子在店舖取走充電器卻沒有付款，「生意咁靜，你都專登嚟幫襯我，又唔記得畀錢，我只好開po提提你個充電器忘記咗畀錢。

截圖見到，男子束「平頭裝」，戴眼鏡揹背囊身穿花紋短袖上衣，在店舖內遊走查看商品。

截圖見到，男子束「平頭裝」，戴眼鏡揹背囊身穿花紋短袖上衣，在店舖內遊走查看商品。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

截圖見到，男子束「平頭裝」，戴眼鏡揹背囊身穿花紋短袖上衣，在店舖內遊走查看商品。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

事件引來網民關注，有人批評男子行為離譜。樓主回覆留言時補充，他當時「仲好有禮貌講解產品畀佢（男子）聽」，而翻查閉路電視影片後，發現男子還想回頭再取走1個細充電器，「睇片佢其實仲想返轉頭拎多個細，湊夠一對，btw，太忙忘記畀錢啫」。