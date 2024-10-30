本年首8個月7000人涉洗黑錢被捕　22歲傀儡戶口持有人判囚32個月

警方於2021年8月接獲一宗電話騙案。經調查後，警方拘捕及起訴一名男子，涉處理約360萬元款項。被告今日（30日）在西九龍法院被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁32個月。



警方於2021年8月接獲一宗電話騙案。經調查後，警方拘捕並起訴一名男子，涉處理約360萬元款項。被告今日（30日）在西九龍法院被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁32個月。（警方提供）

大埔警區重案組第一隊主管偵緝高級督察黎柱鋒表示，警方於2021年8月接獲一宗電話騙案報案，報案人收到自稱銀行職員電話，訛稱報案人有未繳交的信用卡費用，令報案人相信其信用卡資料被盜用。 其後報案人再收到自稱公安局人員的來電聲稱會提供協助，報案人信以為真，並按指示將其銀行戶口資料提供予騙徒。最終報案人發現戶口中80萬港元被轉走，因此報案。

警方接報後取得相關傀儡戶口嘅資料，得知戶口持有人為一名22歲本地男子，經分析後發現此戶口於2021年8月處理大約360萬港元的款項。 其後警方於2022年12月7日將傀儡戶口持有人拘捕，經徵詢法律意見後，於2023年9月起訴傀儡戶口持有人一項「洗黑錢」罪。

案件於今日（10月30日）在西九龍法院提堂，被告人就「洗黑錢」罪承認控罪，被法庭判處罪名成立。案件中，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之三十的刑罰，被告其後被判處監禁32個月。

財富情報及調查科高級督察申文燕（右）講述騙案數字，指2024年首8個月共7000人因洗黑錢被捕，較去年同期增加25%；其中5400人是傀儡戶口持有人，佔被捕數字70%。（警方提供）

財富情報及調查科高級督察申文燕講述騙案數字，指2024年首8個月共7000人因洗黑錢被捕，較去年同期增加25%；其中5400人是傀儡戶口持有人，佔被捕數字70%。有見情況日趨嚴重，警方與律政司商討及徵詢律政司意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條，就判刑向法庭申請加重刑罰。上述案件被告借出戶口予犯罪集團洗黑錢，最終加刑12個月。由去年10月至今，有32人因租、借、賣戶口被定罪時加刑，在法庭被定罪時刑期增加百分之一至三分一不等，即加刑3至13個月。警方為提高對騙徒的阻嚇性，會就所有在區域法院進行審訊的案件，向法庭申請加重刑罰。