警破黑幫操縱「彈票黨」拘31人　6人未成年　兩學生穿校服做跑腿

警方破獲一個由本地黑幫操控的「彈票黨」詐騙集團，一共拘捕31人，並偵破45宗案件，涉款約100萬元。警方發現騙徒專門在社交平台揀選高價又容易轉手的貨品，「彈票黨」手法騙取貨物後立即轉售，並招攬跑腿負責交收及入空頭支票。被捕人當中有6人未成年，其中兩名學生做跑腿時穿着校服。據知，集團以數千元報酬招攬跑腿及傀儡戶口持有人。



警方檢獲一批證物。（翁鈺輝攝）

東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧稱，黃大仙警區留意到近期網上購物騙案猖獗，於是過去五日（24至28日）展開代號「夜海」的反網上購物騙案行動，成功鎖定一個由本地一個黑幫操控的詐騙集團，並拘捕18男3女（16至72歲），他們以「彈票黨」手法行騙，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「處理贓物罪」、「洗黑錢」等罪。行動中，警方共偵破最少45宗案件，涉案金額約100萬元，又檢獲17部手機、9張空頭支票及多套騙徒犯案時穿着的衫褲。

6名被捕人未成年 兩人犯案時穿着校服

被捕人包括主腦、骨幹成員、負責交收和處理空頭支票的跑腿、傀儡戶口持有人、騙徒電話及網上購物平名台用戶，以及空頭支票持有人。他們報稱為學生、地盤工、清潔工及無業等；其中5男1女未成年，最細16歲，有兩人犯案時更穿着校服，為同學關係。

騙徒騙取貨物即轉售 警拘兩店員涉處理贓物

鄔續稱，騙徒騙取貨物後會立即轉售到兩間店舖，警方隨後在旺角區一間二手相機店及元朗區一間二手電話舖，檢獲20部懷疑失物的相機及鏡頭、7部手提電話，並以處理贓物罪拘捕兩名店員。

警方東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧、高級督察劉啓彥及防止罪案辦公室高級督察李展宏向傳媒交代案情。（翁鈺輝攝）

在社交平台選取高價又容易轉手的貨品

東九龍總區科技及財富罪案組高級督察劉啓彥形容，詐騙集團架構完整，分工精細，骨幹成員會扮成買家，在社交平台選取高價又容易轉手的貨品，例如名牌手錶、手袋及相機等；然後相約事主面交，但交易前又突然推說沒空，要由親友代為交收，實則安排跑腿現身交收。

偽造入數紙或用空頭支票入數

然後騙徒出示偽造的入數紙，讓賣家誤信已入帳，然後聲稱有要事要馬上離開，讓賣家未有時間檢查銀行結餘就快速完成交易；又或是叫「入數仔」用空頭支票入數，假裝已入數，當賣家查看帳面結餘以為有增加，誤以為已收數。部分案件中，騙徒甚至說額外入多了款項，要求賣家退款，結果令賣家雙重損失。

社交平台以「搵快錢」招攬跑腿和傀儡戶口持有人

劉續稱，銀行處理支票入數要一至兩日，當事主收到銀行通知入帳無效，始知道被騙。這個犯罪集團運作超過3個月，在多個社交平台以「搵快錢」招攬成員，包括跑腿和傀儡戶口持有人，又用即時通訊軟件遙距控制整個交收過程。其中負責跑腿的都是學生，他們未預期罪行的嚴重性。警方相信今次已成功瓦解一個「彈票黨」詐騙集團，但行動仍然會繼續。

警方檢獲一批證物。（翁鈺輝攝）

歹徒選擇貴價又容易轉售的物品，如相機、手機和名牌手袋購買。（翁鈺輝攝）

防止罪案辦公室高級督察李展宏提醒巿民，交易時收取支票要小心，要查核「可用結餘」才是真正有的戶口結餘。電訊商、銀行業、政府部門或者公私營機構登記成為「已獲認證的發送人」，透過短訊與客戶溝通。已登記機構可使用其以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊，以確保短訊確實由已註冊左名稱的機構發出。相反，如果見發送人名稱為沒有「#」號開頭，但又寫上機構名稱，則大機會為騙徒假冒。市民亦可致電相關機構客服熱線核實短訊內容真偽。

警方以圖示行騙方法。（翁鈺輝攝）

警方圖示防騙方法。（翁鈺輝攝）

留意來電有#號。（翁鈺輝攝）