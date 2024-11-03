太空油｜警搗黑幫14K工場拘4人　揭情侶僱2男製煙彈　扣保時捷GTR

以受管制的第1部毒藥「依托咪酯」製成、俗稱「太空油」的新興毒品，因被混入電子煙彈中，令人放下戒心當是電子煙便輕易吸食，極速荼毒本港青少年。有醫生早前指，本港今年至少有3宗疑似吸太空油致死病例，警告濫用者恐被性侵，女性可能因雄性荷爾蒙過多令陰部變形。



警方繼續嚴厲打擊太空油，昨日（2日）再於天水圍搗破一個太空油煙彈工場，拘捕兩名22歲及29歲男子，其後再於元朗拘捕一對營運工場的情侶，分別為32歲男子及18歲女子，涉嫌指示該兩男製作太空油煙彈。據悉，部分人士有黑社會14K背景，警方亦扣查一輛保時捷及一輛GTR跑車，屬情侶所有，懷疑為犯罪得益。



行動中，警方檢獲的「太空油」煙彈。（警方提供）

元朗警區刑事部人員經深入調查及情報分析後，拘捕4人，他們涉嫌管有第一部毒藥被捕，均與「太空油」（依托咪酯）有關。所有被捕人現正被扣留調查。據了解，營運工場的32歲男子有黑社會14K背景，其18歲女友無業；而受僱製作煙彈的29歲男子報稱任職私人司機，亦有14K背景，另一被捕22歲男子則報稱是中五學生。

行動中，警方檢獲用來製作「太空油」的依托咪酯粉末。（警方提供）

消息指，有人於網上販賣俗稱太空油電子煙彈，元朗警區刑事部人員經深入調查及情報分析後，鎖定目標人物及單位，昨日（2日）發現該兩名分別22歲及29歲的目標男子，駕駛一輛平治房車，運載多個紙箱前往天水圍洪元路一屋苑單位。人員入屋搜查後，在單位內檢獲約110克懷疑依托咪酯粉末、約350粒太空油煙彈、約110毫升懷疑液態依托咪酯及懷疑毒品包裝工具，遂將兩男拘捕。

經進一步調查後，該個太空油煙彈販運活動由一對情侶經營，並聘用被捕兩男，將依托咪酯粉末混入不同香味的甘油，加工後製成煙彈出售。

及後，人員根據情報所得，同日晚上約9時，於元朗公園南路一屋苑拘捕一名32歲本地男子及18歲本地女子。據了解，2人為同居情侶關係。警方亦扣查兩人停泊在屋苑內的一輛保時捷及一輛GTR跑車，懷疑是犯罪得益。案件交由元朗警區重案組跟進

行動中，警方扣查兩部屬於被捕情侶的房車，其中一 部為GTR。（警方提供）

▼警方有關「太空油」的禁毒資訊



依托咪酯屬第1部毒藥，屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制，管有已屬於違法。根據醫學報告，濫用依托咪酯會引起噁心、嘔吐、頭痛、肌肉疼痛、局部注射部位疼痛，亦會出現不良反應包括血壓降低、肌肉抽搐、上癮，甚至令服用者失憶、昏迷、死亡。

香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君早前於警方記者會上表示，「太空油」依托咪酯的急性毒性，在臨床上可見人身事故、交通意外、甚至被性侵，有病人送院前已死亡，目前至少有3宗於香港發生、疑似因太空油導致死亡的病例，全部於今年發生，詳細情況仍在調查中。他解釋，當檢查病例時，若沒發現其他可疑原因導致死亡，亦化驗出依托咪酯時，會懷疑與死亡原因有關。

警方強調，非法售賣或管有太空油同屬刑事罪行，一經定罪，最高可判罰款10萬元及入獄兩年，市民切勿以身試法。

慢性毒性方面，依托咪酯會令身體荷爾蒙不正常，皮質醇不足，影響身體對疾病及壓力的反應；亦會令女性雄性荷爾蒙變多，會令皮膚變差，月經失調，更會令陰部變形。張耀君又指，依托咪酯作為門戶毒品，因是入門級，會令濫用者對其他毒品的看法改變，增加接觸使用毒品社交圈，改變大腦獎勵迴路，令他們更易接觸其他毒品。

警方提醒市民，特別是青少年，「太空油」為毒販巧立名目推出的產物。「太空油」貌似電子煙油，吸食電子煙本身已經對身體有害，何況太空油本就是毒品。電子煙彈除了會被混入「依托咪酯」外，亦可能被混入其他毒品，包括大麻、冰毒及K仔等。