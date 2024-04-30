安達臣道冧天秤｜精進時任項目經理被控三項誤殺罪　周四提堂

2022年安達臣道房協項目塌天秤3死6傷慘劇，東九龍總區重案組今日（4月30日）以涉嫌「誤殺」拘捕一名地盤總承建商的35歲時任項目經理；同時通緝一名姓黃（72歲）外判註冊結構男工程師，據悉他已潛逃海外。據了解，被捕男子為「精進建築有限公司」時任項目經理及獲委任的「獲授權簽署人」簡浩楷。警方表示，該名男子已被落案起訴三項誤殺罪，案件將於周四（5月2日）上午，於觀塘裁判法院提堂。



精進時任項目經理涉誤殺被捕，被落案起訴3項誤殺罪。（翁鈺輝攝）

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精進建築發言人今日回覆時指，被捕人與精進、其他涉案人士及公司，去年被勞工處及屋宇署檢控，有關程序正在進行；而該人已於月前請辭。

根據屋宇署《2009年地盤監督作業守則》， 「獲授權簽署人」應為監管涉案天秤鋼支撐底座設計及裝設安全負上總體責任。據悉，相關人士在執行相關工作時嚴重疏忽，令天秤因鋼支撐底座設計失誤而倒塌，導致三名工人死亡。

翻查資料，除了勞工處於去年3月提出的67項檢控外，屋宇署本年1月30日新增9張「進行工程方式導致有人受傷/財產損毁」罪傳票，控告包括簡浩楷及精進建築有限公司在內的4名人士及4間公司，指他們在2022年2月15日至2022年7月27日期間，准許意外中的塔式起重機鋼支撐底座建造工程，而進行方式導致有人受傷或財產損毀。

探員掩至麗晶花園拘捕精進時任項目經理。（翁鈺輝攝）

意外發生於2022年9月7日，安達臣道一個由總承建商「精進建築有限公司」承建的房協資助房屋地盤，有天秤在未有吊運物件情況下倒塌，壓毀下方臨時貨櫃辦公室，貨櫃內3人被壓住，2人當場死亡；1人被送院後不治；另6名工人受傷，包括塔式起重機操作員。

勞工處去年3月公布調查結果，指涉事天秤是安裝在一個由三層工字鐵以電弧焊接組成的格排基座（grillage foundation）上。基座頂部連接天秤腳的工字鐵，意外後被發現與連接到第二層工字鐵的焊接位置的焊縫被拉開，使安裝在其上的天秤倒塌。處方根據《工廠及工業經營條例》（第59章）及《職業安全及健康條例》（第509章》，向相關持責者（包括有關承建商、分判商及個別人士）提出共67項檢控。