假學歷｜內地女訛稱康奈爾大學畢業獲港大取錄　指父母安排囚17周

港大經管學學院早前被揭發有碩士生以假學歷入學，一名內地女生涉訛稱有美國康奈爾大學的數學系學位，並成功獲港大取錄就讀金融碩士課程，她早前被拘控，案件今(17日)在東區裁判法院再訊時，內地女承認「為取得入境證而安排作出虛假陳述」罪，案情指被告並非留學美國，而是在上海杉達大學畢業。辯方求情指被告的大學成績優異，但其父母望她成材，想她來港讀書，為她安排了中介。她亦有在假學歷上簽署。裁判官指案情嚴重，法庭需向社會傳庡訊息，相關罪行不可瞞天過海，入獄無可避免，判她監禁17星期。



女被告為吳霖薈，24歲。承認「為取得入境證而安排作出虛假陳述罪則指」，指她於2023年5月10日或該日前後，在香港，為取得入境證，即一張來港就讀進入許可，而安排作出明知為虛假或自己不信為真實的陳述，即在申請該入境證時，聲稱她在2016年9月至2020年6月在康奈爾大學就讀。她另被控一項「以欺騙手段取得服務」罪，則獲控方不提證供起訴。

被告吳霖薈在東區法院認罪，被判囚17星期。

被告吳霖薈訛稱有美國康奈爾大學所頒授的學位，並成功獲香港大學取錄。（資料圖片）

被告母認為女兒安排中介

辯方求情指，被告是家中獨女，在內地就讀大學時成績優異。惟從事貿易生意的父母。望子女成材，冀望被告來港讀書。被告透過雙親轉介，找到涉案的中介，非自行聯絡。被告母親的求情信指，是她安排涉案中介予被告。惟辯方指，被告有見過相關假文件並簽署，默許該行為，屬掩耳盜鈴。她已知犯下彌天大錯，其父母亦深感內疚。

被捕後已被還柙17星期

辯方望裁判官考慮，被告自本年6月22日起被還押，至今已還柙17星期。她認罪令控方不需到美國取證。

裁判官判刑時指，本案案情嚴重，判囚無可避免，並需向社會傳遞訊息，相關罪行不可瞞天過海。考慮被告認罪和其個人背景良好而作出減刑，判她入獄17個星期。由於被告已還押17周，料可即時獲釋及遣返內地。

港大收投訴指有學生擬用假學歷

案情指，港大於本年3月收到投訴，指有學生使用假學歷報讀港大的碩士課程。經內部調查後，發現是就讀港大金融碩士課程的被告，遂報警。

被告聲稱在康奈爾大學的數學學位

調查發現，港大於2022年9月收到被告的網上申請，報讀2023年至2024年的課程。被告申請表稱她在美國康奈爾大學取得數學系學位。港大於2023年3月收到一份聲稱由該大學發出的畢業證書，證書上有被告的名字，港大因而取錄被告。

被捕後認在上海杉達大學畢業

此外，被告於2023年5月向入境處申請來港就讀，並在申請表中稱她於2016至2020年間在美國康奈爾大學就讀，並取得學位，入境處批准其申請。惟美國康奈爾大學之後確認，被告未有在該校就讀，港大亦終止被告的學籍。被告於2024年6月被捕，她在查問時稱來港前在上海杉達大學畢業。

案件編號：ESCC1676/2024