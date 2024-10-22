回應01假學歷報道　李家超：與內地嚴打違法中介　大學已加強審核

《香港01》早前獨家報道有中介公司涉造假學歷協助內地生入讀本港大學。行政長官李家超今天（22日）出席行政會議前回應《香港01》報道時說，很多時候是中介為了賺錢不擇手段，表明政府「一定會嚴打」，並與內地單位共同打擊違法行為，透露部分大學已加強審批、檢查制度，揪出假學歷個案。



《香港01》揭香港中介涉造假學歷 聲言200萬入港大

內地學生使用虛假海外學歷入讀本地大學的醜聞愈揭愈多，《香港01》連月追查獨家報道，在大學嚴查、警方拉人的風頭火勢下，有香港公司仍聲稱提供造假學歷服務，甚至指內地的國際試考場可以「配合」，所有證書都是用「真金白銀買」，疑「買通」海外學校及考場，花190萬元人民幣（約209萬港元）就能入港大。

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

李家超：與內地嚴打違法中介 大學已加強審核

《香港01》向李家超問到香港執法部門會否尋求內地單位協助，聯手打擊假學歷問題，以免令香港「留學品牌」受損，以及會否邀請退休警務人員協助大專院校追查假學歷個案。

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

李家超指，任何提供假消息都是違反香港法律，對於任何違法行為都會嚴厲打擊，政府重視香港要打造為國際高等教育樞紐的政策，亦推動「留學香港」，任何在這方面不符合要求，都會採取積極有效措施。

我亦都知道好多時有呢啲情形出現，都係中介去嘗試賺錢而不擇手段，我哋執法部門如果知道呢啲情況，一定會嚴打，而且亦都會同內地單位共同打擊呢啲違法行為。 行政長官李家超

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

李家超相信絕大部分學生都奉公守法，大學都必須加強自身的制度，審核學歷申請時「去加把勁」，畢竟涉及很多申請，如涉及違規，執法部門獲通知後，一定會採取應有的法律措施。他亦相信香港留學有吸引力，特別中東一帶一路國家，故增加了相關獎學金，政府會宣傳推廣，如有違法會依法辦事。

10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

大學我相信佢哋都好有心去做好，有一啲係大學自己都強化咗審批制度、檢查制度，而係搵到一啲個案出嚟。 行政長官李家超