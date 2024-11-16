公牛家慈流淚慘死背後　西沙路發展奪棲息地　義工爭論牛群安身處

上月初一輛新界的士在馬鞍山西沙路撞到一隻公牛「家慈」，當時家慈躺在路中，口鼻及肚不停流血，瘋狂喘氣，眼角流淚，街坊見狀哭泣，場面淒酸，而家慈最終亦傷重不治。其實近年西沙路一帶發展迅速，私人屋苑及商場相繼落成，昔日的樹林草地如今已變為工地，該區有兩批義工一直關注流浪牛的動態，直言城市發展已影響牛群棲息地，以致不時出現牛車爭路的情況，他們要出動將牛隻帶回安全地方。然而兩批義工卻對於何處較適合牛隻棲息有不同想法，更在網上爆發論戰。《香港01》早前到西沙路實地了解牛群現況及兩批義工的看法。



上月初新界的士撞死公牛「家慈」

現場不少街坊及牛組織義工情緒激動。（羅日昇攝）

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截至2022年，漁護署統計西貢及馬鞍山約有380隻流浪牛，據知現時十四鄉西沙路大約有40多隻流浪牛，棲息在泥涌、輋下村一帶，但活動範圍可遍及井頭、瓦窰頭、西徑村，甚至榕樹澳。牠們每日清晨和下午時分會到處遊走覓食。由於牛群不時走出馬路，一來影響交通，二來有被車撞到的風險，所以該區愛牛人士組成「十四鄉牛牛」和「西沙路牛牛守護隊」兩個義工團隊，將走出馬路的牛隻帶回安全地方，以及觀察牛隻動向和健康情況。

牛群平日清晨及傍晚會出動食草。

現時牛群在泥涌、輋下村一帶棲息。（何家美提供圖片）

兩批牛義工指出，牛群一直在十四鄉範圍生活，但近年西沙路發展迅速，許多地方已經被開發，從前是樹林的地方，如今已成為私人屋苑、商場和馬路，影響了牛群的棲息地和覓食地方，所以牛車爭路的情況較以往多，而「家慈」被撞死亦是城市發展帶來的悲劇。

2019年起西澳村至大洞村的一段西沙路大興土木，大片樹林被開發成私人屋苑和Go Park商場。

衛星圖顯示西沙路一帶發展

從Google Earth衛星圖可見，2019年起西澳村至大洞村的一段西沙路大興土木，大片樹林被開發成私人屋苑和Go Park商場，其中一個高爾夫球場已改建成足球場。這一段西沙路亦由兩線行車擴展成四線行車，現時交通變得繁忙。由於整個發展工程尚未完成，附近一帶仍有不少工地。

牛群留戀舊地 不時在行人路和馬路穿梭

儘管這一區有翻天覆地的變化，牛群仍然繼續留守，甚至在工地附近活動和食草，又在行人路和馬路間穿梭。兩批牛義工指，牛群留戀熟悉的地方，習慣了牧草路線就不輕易離開。既然牛群不撤不走，義工唯有各施各法保護流浪牛。

有牛群繼續在工地附近活動和食草，又在行人路和馬路間穿梭。

義工為牛隻裝Air Tag 見牛群走近馬路會引領離開

「西沙路牛牛守護隊」義工吳小姐指，義工們現時已為至少4隻流浪牛裝上Air Tag，可查看GPS追蹤其位置，一旦發現牛隻走近馬路，義工就會出動將牛隻帶返安全地方。她指早前有牛隻走到馬路迴旋處，多名義工即趕到幫手截車，以免牛隻被車撞倒。

吳續指，有時義工會透過GPS定位觀察牛群的動向，確保牠們沒有遇到意外，如發現牠們受傷或患病，就會通知漁護署或獸醫跟進。「十四鄉牛牛義工」何家美會在附近馬路巡視，收到村民報料，亦會趕赴現場趕牛。

兩批義工因何處適合牛群棲息 意見分歧

不過原來兩批義工對於何處較適合牛隻棲息有不同想法，自從「家慈」遇車禍喪生後，他們更在網上爭論，動輒討論逾百個留言，更引起網民關注。

何家美指該區日益發展，人流車流漸多，如放任牛隻走出馬路或民居，會引起不必要的麻煩。她認為應緊守「人牛分隔」的原則，最理想是圍封一塊地供牛群生活，但現實並不可行，故主張將牛群帶領到泥涌和輋下村一帶的紅樹林，因該處有充足水源和草，亦較少人類活動，牛群可安心棲身，而紅樹林距西沙路有一定距離，可作緩衝。

何家美為令流浪牛可長留在紅樹林，專登在紅樹林種植牛群喜愛的象草。何家美續指，如果牛群走出紅樹林範圍，甚至走上西沙路，則請趕牛人將牛隻趕回去，就可保障牛群安全。

但吳小姐卻質疑人牛分隔並不可行，她指紅樹林的環境及草量並不理想，如將牛群限制在泥涌和輋下村一帶，一來草量不足整個牛群食用，二來仍靠近繁忙的西沙路，而且輋下村共有9個出口可通向西沙路和海映路，牛群隨時可以走出去，而義工也無法24小時全天候守住各出入口。吳小姐認為，應該讓牛群到瓦窰頭、企嶺下新圍、企嶺下新圍、西徑及榕樹澳一帶發展較少的村落生活，該處草源豐富，牛群去牧草每次可停留約兩至三個星期，可減少靠近西沙路的頻率，相對安全。

吳小姐指輋下村共有9個出口可通向西沙路和海映路，牛群隨時可以走出。

不過其他關注流浪牛群的網民則認為，義工難以完全控制牛群一舉一動，難言何方觀點對錯，但指雙方無必要為此爭執，只要見到牛群靠近馬路，就將牠們趕回安全位置則可，希望雙方化解分歧。惟兩批義工的理念南轅北轍，至今未有能達成共識，暫時不會合作。