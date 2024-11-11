加密幣店鑿牆及夾萬貫通鄰舖運走現金　兩男店員涉騙$200萬遭起訴

尖沙咀發生涉及加密貨幣的騙案。警方表示，早前接獲一名男子報案，指於上周五（8日）在尖沙咀一間加密貨幣找換店兌換加密貨幣，將200萬元現金交予找換店職員放入店內夾萬，其後男事主沒有收到相應的加密貨幣，於是要求退款，惟發現夾萬內現金已不翼而飛，事主懷疑受騙，遂報警。



警方經調查後，發現詐騙集團把兩間舖牆身及夾萬背部鑿穿，騙徒收取現金並放入經改裝的夾萬後，再於鄰店從夾萬拿取現金逃去。警方於同日拘捕兩名18歲男職員，涉嫌串謀詐騙。案件已於今日（11日）在九龍城裁判法院提堂。



兩名18歲加密貨幣找換店男職員涉串謀詐騙200萬元被捕，案件在九龍城裁判法院提堂。（資料圖片/魯嘉裕攝）

油尖警區刑事部人員經調查後，發現該詐騙集團涉嫌租用上址單位並將其「一分為二」，改裝成獨立的加密貨幣找換店及服裝店，再預先把兩間舖牆身及夾萬背部鑿穿一個洞口，以連接兩店。詐騙集團並以優惠匯率誘使受害人繳交大量現金兌換加密貨幣，騙徒懷疑先收取現金並放入經改裝的夾萬，再於鄰店從夾萬拿取現金逃去。

兩名18歲加密貨幣找換店男職員涉串謀詐騙200萬元被捕，案件在九龍城裁判法院提堂。（資料圖片/魯嘉裕攝）

警方呼籲市民，如需要兌換加密貨幣，應考慮有信譽及具口碑的商戶，並在交易前先了解店鋪的背景，以免賊人有機可乘，蒙受損失。

警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年。此外，盜竊罪以及以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可判處監禁10年，市民切勿以身試法。