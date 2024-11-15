土瓜灣棚工墮斃︱遺孀撰親筆信：感謝大家給予慷慨和幫助
撰文：馬耀文 羅敏妍
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本月初搭棚工人林栢威（44歲）在拆棚期間， 連人帶狗臂架從高處墮斃，遺孀林太突然肩負照顧長輩及一對年幼子女的重擔。工業傷亡權益會在意外後為林家發起捐款，林太撰寫親筆信感謝市民支持，感謝在悲痛時刻給予慷慨和幫助，帶來莫大的支持和鼓勵，指兩名小朋友是她的動力，必定會更堅強面對。
林太親筆感謝信全文
致各位有心人：
在這個悲痛的時刻，感謝大家我們一家需要伸出援手的時候，給予慷慨和幫助，這對我們來說是一種莫大的支持和鼓勵。
經歷這件事，我答應大家必定會更堅強，因為兩位小孩是我的動力。
祝大家福有攸歸。
林太
2024年11月15日
林太早前受訪指與丈夫結婚近10年，育有8歲兒子和4歲女兒，她形容丈夫十分顧家，每逢假日都會陪伴家人。林太指子女知道爸爸因意外喪生，但女兒年幼仍未懂事，未清楚發生甚麼事，較年長的哥哥則難過哭泣。林家較早前獲派公屋單位並已取鎖匙，林太指已繳付裝修訂金，奈何丈夫突然撒手人寰，頓失經濟支柱。
工權會希望社會各界可施以援手，助林家渡過難關。
▼11月6日路祭
▼11月5日案發現場
警方於上周二（5日）下午約2時接報，一名男子在馬頭角道40號一棚架工作時，懷疑從棚架墮落簷篷，陷入昏迷。消防升起雲梯救下事主，救護車將其送往廣華醫院搶救，惜最終證實不治。警方列作工業意外調查。
工權會總幹事蕭倩文接受訪問時表示，據了解，事發現場完成了一個窗戶維修工程，事主懷疑在11樓拆棚架時，連人帶狗臂架跌下。消息指，事主疑將安全帶扣在狗臂架上，其後疑打算走往別處，解下安全扣後突連同狗臂架一同墮樓。
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