彈票黨藉元朗非法賭場招跑腿　涉20騙案呃$240萬　主腦等28人落網

警方偵破一個俗稱「彈票黨」的詐騙集團，牽涉20宗騙案，涉及騙款240萬。調查揭發集團主腦透過兩個位於元朗區的非法賭檔，招攬「跑腿」協助存入空頭支票行騙。警方遂於前日及昨天（14及15日）展開執法行動，搗破該詐騙集團及兩個涉案賭檔，拘捕28人，包括詐騙集團8名成員。其中兩名被捕人將會被暫控「串謀詐騙」罪。



新界北總區刑事部總督察譚子偉（左）向傳媒簡報案情。（梁偉權攝）

被捕28人包括23男5女，年齡介乎27至56歲，分別涉嫌「串謀詐騙」、「經營或管理非法賭場」、「在非法賭博場所內賭博」，其中8人為詐騙集團成員。

騙徒扮客要求商戶代訂貨物 交假入數證明騙付貨款

新界北總區刑事部總督察譚子偉表示，警方一直十分關注不同類型的騙案，其中代訂貨品的相關騙案常見。騙徒會假扮成顧客，聯絡不同商戶，聲稱要他們代為向指定供應商訂購例如床褥、輪椅、紅酒等貨品。除了以高佣金作為利誘之外，騙徒也會以空頭支票或偽造的轉帳截圖，「證明」已經付款予商戶，令商戶向騙徒假扮的「指定供應商」付款，至騙徒隨後失去聯絡，商戶才恍然大悟知道自己受騙 。

警方簡報詐騙集團的常用手法。（梁偉權攝）

針對以上情況，新界北刑事部在過往幾個月，進行一系列情報分析和搜集，鎖定一個「彈票黨」詐騙集團，在前日和昨日（14日及15日）展開拘捕行動，拘捕詐騙集團的6男2女成員（29至52歲），他們報稱無業、裝修工人、售貨員等，當中一人是主腦、兩人是跑腿，其餘5人為傀儡戶口持有人。

警檢疑犯犯案時衣物及支票等 有支票金額達$43萬

譚子偉形容該集團分工仔細，一名主腦主要負責在非法賭檔裡面招攬跑腿；跑腿負責去銀行的櫃員機在入空頭支票；傀儡戶口持有人則負責提供戶口給詐騙集團。行動中，警方成功檢取被捕人犯案時所穿的衣物、多部手提電話和支票等，從警方展示的證物可見，當中有支票金額多達43萬元。

警方簡報該集團的分工與犯案手法。（梁偉權攝）

經過警方調查後，發現集團主腦透過兩個在元朗區的非法賭檔，招攬「跑腿」。警方在這兩天的行動中，亦搗破該兩個非法賭檔，拘捕20人。

行動中，警方檢獲疑犯當時身穿衣物、手機、支票等證物。（梁偉權攝）

警方呼籲商家收到大額訂單時，必須確保收到的貨款，並且核對入數記錄，特別是可用餘額，因為帳面結餘有可能只是顯示轉帳，不能確保貨款已經成功到帳，亦不應輕信轉帳截圖或支票入數的截圖。

如果市民對騙案有任何懷疑，可致電警方24小時防騙易熱線18222查詢，或下載警方防騙視伏APP辨識騙案風險。

新界北總區刑事部總督察譚子偉（右）向傳媒簡報案情。（梁偉權攝）

根據香港法例 ，串謀詐騙是一項非常嚴重的罪行，一經定罪最高可判監禁14年，警方呼籲市民切勿以身試法。