颱風萬宜天文大潮｜低窪地區恐水浸　鯉魚門餐廳60包沙包隨時擋水

熱帶氣旋萬宜逐步靠近珠江口，天文台指今明兩日（18及19日）正值天文大潮，加上受東北季候風及萬宜的共同影響，預料今晚10時至午夜之間，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。過往打風水浸黑點之一的鯉魚門三家村，有商戶擔心水浸，已準備超過60包沙包擋水。銀龍咖啡茶座負責人李小姐指11月仍水浸和打風屬極少見，故會嚴陣以待。



一號風球現正生效，按天文台的預測移動路徑，強烈熱帶風暴萬宜會在今晚至明日日間，在香港以南約400公里掠過。天文台傍晚表示，在過去數小時，萬宜以偏西方向橫過南海北部。隨着萬宜靠近華南沿岸，加上與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地會吹偏北強風，而受地形屏蔽影響，普遍地區吹強風的機會較低。

強烈熱帶風暴萬宜11月18日19時集結在香港東南偏南約460公里，中心附近最高持續風速 每小時110公里。（天文台圖片)

維多利亞港海海水上漲至海圖基準面以上約3米

今明兩日正值天文大潮，天文台表示，加上受東北季候風及萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高。預料在今晚10時至午夜之間，維多利亞港的海水高度會上漲至海圖基準面以上約3米，而大澳的海水高度則可能上漲至海圖基準面以上約3.3米，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，提醒市民採取適當預防措施。

▼ ▼ 熱帶氣旋萬宜一號風球下尖沙咀情況 ▼ ▼



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在水浸黑點鯉魚門三家村，今日下午有渠務署外判工人將沙包運送至村內窄巷，供附近商戶使用，並在小巷內安裝防水閘。

銀龍咖啡茶座負責人李小姐表示，已準備逾60個沙包，以預防水浸。（王海圖攝）

銀龍咖啡茶座負責人李小姐：今年天文現象明顯奇怪咗

位於三家村內的銀龍咖啡茶座，曾在天鴿及山竹襲港時水浸，餐廳負責人李小姐表示，今次餐廳已準備逾60個沙包，以預防水浸。她指三家村避風塘的水位，昨晚已漲至近地面高度，擔心今日水位會升至更高。為防水浸，餐廳會在正門及後門等位置放置沙包，並會將全部貨物放於膝蓋以上高度的位置。

李小姐說，她在三家村住了數十年，極少見11月仍有水浸，「以往10月已經冇風打，今年天文現象明顯奇怪咗，到11月仲打風。」

鄭記生菓店老闆郭先生不認為今晚海傍道位置會水浸，故並未做任何預防措施。（王海圖攝）

渠務署亦在鯉魚門海傍道，增設「臨時行人走道」。位於走道附近的鄭記生菓店老闆郭先生指，每逢颱風等都有可能水浸，渠務署都會增設該走道，並於正常時候拆走，估計是為了方便居民於水浸時出入。惟他指，過往海傍道水浸情況並不嚴重，亦不認為今晚海傍道位置會水浸，故並未做任何預防措施，「睇個天氣，應該唔會水浸啦⋯⋯都11月，好少機會㗎啦。」