47人案‧判刑前夕｜西九法院外150人通宵冒風雨排隊　警員嚴陣以待

47名曾參與初選人士，被指意圖顛覆國家，被控違反《港區國安法》，共有45人有罪，案件將於今日（周二／19日）在西九龍法院（暫代高等法院）判刑。此案涉及被告眾多，備受公眾及傳媒關注，每有聆訊均有大批人士爭取入庭到旁聽席。司法機構昨公布，將開多個延伸法庭，提供約400公眾席。



今日凌晨時分，目測約有50多人在法院門外排隊輪候；亦有多家中外傳媒機構代表，在門外排隊「霸位」，冀能取得相關入場籌。情況大致良好，未見任何混亂。

直至清晨6時左右，排隊人數增加至約150人。在一號風球的加持下，現場吹著冷風，下起微微細雨。

多名市民在法院門外排隊輪候。(李家傑攝)

至於警力佈防方面，則與昨日下午情況大致相同。大批警員仍然嚴陣以待，在法院門外駐守；而「劍齒虎」裝甲車亦在場候命。

多名市民及傳媒機構代表在門外等候；大批警員及裝甲車在法院門外戒備。(李家傑攝)

約150人在半夜冒風雨排隊。大批警員在場駐守。(李家傑攝)

約150人在半夜冒風雨排隊。大批警員在場駐守。(李家傑攝)

約150人在半夜冒風雨排隊。大批警員在場駐守。(李家傑攝)

約150人在半夜冒風雨排隊。大批警員在場駐守。(李家傑攝)

約150人在半夜冒風雨排隊。大批警員在場駐守。(李家傑攝)

約150人在半夜冒風雨排隊。大批警員在場駐守。(李家傑攝)

多名市民及傳媒機構代表在門外等候；大批警員及裝甲車在法院門外戒備。(李家傑攝)

多名市民及傳媒機構代表在門外等候；大批警員及裝甲車在法院門外戒備。(李家傑攝)

多名市民及傳媒機構代表在門外等候；大批警員及裝甲車在法院門外戒備。(李家傑攝)

多名市民及傳媒機構代表在門外等候；大批警員及裝甲車在法院門外戒備。(李家傑攝)

多名市民及傳媒機構代表在門外等候；大批警員及裝甲車在法院門外戒備。(李家傑攝)