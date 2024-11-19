47人案｜45名被告判刑　逾200人庭外排隊有人離開時舉標語遭帶走

民主派初選47人被控串謀顛覆國家政權罪，31名認罪、及14名經審訊被裁定罪成被告，今早（19日）判刑。戴耀廷判囚10年，何桂藍判囚7年，鄒家成判囚93月，三人判囚最重，其餘被告約50至80多月不等。「女長毛」雷玉蓮認為判刑很重，對此感到難受，飲泣離開，希望眾被告「撐住」。



截至今早約8時，法院外已有逾200公眾排隊，隊尾排至英華街，期間有男子被截查。早上10時17分，警方表示法庭內的入庭籌已派完，請市民離開。早於上周五（15日）起，已有數十人開始排隊，不少中外傳媒亦已放下物件「霸位」。開庭前夕，昨日（18日）中午已有人「坐陣」欲取入場籌；傍晚前後可見，現場有約40人排隊等候，大批警員在場駐守，警方續派出「劍齒虎」裝甲車戒備。



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47人顛覆案專頁

民主派初選47人被控串謀顛覆國家政權罪，31名認罪、及14名經審訊被裁定罪成被告，今早（19日）判刑。

早上十時許，各被告陸續入庭，至10時19分，正式開庭，據悉法官書面判刑詳情長達82頁，法庭書記先把摘要派給各律師，並讀出各被告判刑，戴耀廷、鄒家成判囚最重，分別囚10年及7年9個月，其餘何桂南、趙家賢等囚7年，區諾軒囚6年9月，其餘被告約51個月起，即約4年以上。認罪的被告判囚50多月，不認罪的被告大都超過6年。

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陳日君離開法庭時神色凝重 沒回應對判刑看法

「女長毛」雷玉蓮認為判刑很重，對此感到難受，飲泣離開，希望眾被告「撐住」。

陳日君離開法庭後走至英華街上車，期間傳媒問及他對判刑看法、心情等，只見他神色凝重、未作回應，只着記者留意路面情況「小心後邊，小心後邊。」他與陳皓桓擁抱後上車。

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社民連主席陳寶瑩形容是「冤獄」，但是「心裡有數，不會有驚喜或驚嚇」，希望家屬樂觀面對，找到生存之道。

李予信離庭時表示暫不評論判刑。

劉頴匡女友黃于喬認為最重判處10年監禁會令更多人噤聲，對於男友刑期指在預算之內，故現在心情平靜。她形容「其實我覺得2021年到依家好似上演咗一場大戲咁，呢場戲其實未落幕，終點係乜嘢呢，唔係依家。但今日唔係完，我哋仲有我哋嘅路要行，我係諗住一步一步過好自己生活，等佢出嚟。」

毛孟靜丈夫離庭時表示，很多因素影響判刑，目前無打算離港。

前屯門區議會副主席黃丹晴認為部分被告判刑比想像中「冇咁差，但唔會開心。」希望他們完成服刑早日與家人朋友團聚，希望他們在獄中平安。

呂智恆養母穿著畢業袍，聽完判刑舉起標語「義人必生 惡人必亡」，離開法院時被警方帶走。

逾200人庭外排隊 10時17分派完籌

數日前已有多人開始在法院外排隊，等待派發入庭籌。今早在法院正門外，有劍齒虎、多部警車駐守。截至早上8時，有逾200名公眾排隊，沿法院外圍，隊尾至英華街。

早上10時17分，警方表示法庭內的入庭籌已派完，請市民離開。

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穿獅子山圖案印上「香港」二字T裇女士被搜身

排隊期間，有男子在法院外被截查。沈先生指，被截查前剛剛到場，見到排頭位的人士頗為可疑，指罵對方後即被截查。他表示今日特地來聽判刑，問到有甚麼想向庭內的人表達，他說：「多謝教授。」

警方不時在人龍位置抽樣搜身及調查。近十時，再有黑衫女士被搜袋。身穿獅子山圖案印上「香港」二字T裇的趙小姐，被警員帶到一旁搜身。她表示帶了5至6件T裇打算派發予被告家屬，但相信未能如願，或者會被充公。她形容警員搜身客氣，最後獲放行繼續排隊，有其他市民鼓掌以示支持。

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排隊尾位置的楊太表示，自己今早從屯門出來，約7時半來到，前面有逾百人排隊，她說撇除「排隊黨」，也多謝其他人來支持。今日持續有雨，亦未有阻礙她出門，她說：「個天都知。我希望各被告平平安安、早日出嚟。」

排隊尾位置的楊太表示，「個天都知。我希望各被告平平安安、早日出嚟。」（江麗盈攝）

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47人案中、早前獲判罪名不成立的被告之一李予信、女長毛雷玉蓮、社民連成員曾健成、前元朗區議員林進、前沙田區議員黃文萱、前社民連主席黃浩銘、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、劉頴匡女友黃于喬等均有到場。

上午8時25分，排隊人士陸續進入法院聽審，包括「女長毛」雷玉蓮及「阿牛」曾健成。約八時半，囚車陸續抵達法院。另外，各國領事亦有到場排隊聽審。

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近九時，警方國安處總警司李桂華到法院。

前區議員黃文萱、前社民連主席黃浩銘亦有到場

前沙田區議員黃文萱今早6時45分左右到場，她說不知道來旁聽能否給予各被告支持，但認為是她想做的事，「覺得自己應該要係到。」

前沙田區議員黃文萱今早6時45分左右到場，「覺得自己應該要喺度。」（江麗盈攝）

前社民連主席黃浩銘亦在隊伍中，他今早6時多到場，對於有人幾日前已開始在法院外排隊，他表示對現場多排隊黨感到意外，「可能我附近都係。」直言不理解對方意圖，不過認為隊伍開放予公眾，「多啲人嚟都係好事。」他也表明到場是為「支持同聲援呢班政治犯」。

早上九時許，劉頴匡女友黃于喬到場，她表示男友以平常心面對：「如果太激動對個人都唔好。」對於判刑結果，她表示：「冇得驚，都唔到我哋控制」，上訴視乎判決結果。

排在隊尾位置的何小姐同樣表示，不理解為何會有「排隊黨」，今日到場同場是想表達支持，希望庭內的人早日回家。

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劉慧卿指朋友還柙多時 質問：香港個制度係咩嚟架

劉慧卿今早約9時半到場，由正門走至英華街隊尾排隊，期間她也表示擔心未能入庭旁聽。

劉表示，一班認識的朋友至今已還柙多時，今日心情不好、感到憂慮，不禁質問「香港個制度係咩嚟架」，續稱不會猜測今日的判刑，只望港府跟法庭給予港人「振奮人心嘅消息」，也希望各被告盡早與家人團聚，「最緊要係第體健康、安全、要平安」。

她續說，不會跟人講「香港玩完、叫大家快啲走佬」，所以今日也在場排隊，「只能盡力去做。」

入庭籌派完一刻，劉慧卿仍在庭外，她表示失望，又指旁聽47人案以來從未試過，直指最重要一日未能入庭能失望，認為法庭應加開多些旁聽席。

前民陣召集人陳皓桓明知已經截龍無法入內聽審，仍然繼續排隊以示支持。他對判刑結果感悲觀，料法庭不會輕判，但認為「對被告、對家屬、對朋友都係一種解脫，始終我哋等咗3年零8個月完全唔知判到幾時，一直唔知佢哋幾時出嚟，依家無論幾多年都係知道個日子，知道呢樣嘢對大家都係好事。」他期待被告們出獄後與他們飲酒，「唔飲酒嘅就一齊行下山跑下步啦，佢地個個都操到好fit好大隻。」

漫畫家尊子說，今日已比平日去法庭旁聽早到場，但來到時，已獲工作人員告知未必能入庭，「不過都嚟試下。」（江麗盈攝）

尊子：相信庭內的人知道外面有人支持

漫畫家尊子說，今日已比平日去法庭旁聽早到場，但來到時，已獲工作人員告知未必能入庭，「不過都嚟試下。」他又說，相信庭內的人知道外面有人支持。他稱，對判刑無期望，也想從留意今日的判刑，了解未來情況。

法院派404張籌供公眾人士入庭旁聽

據司法機構公布，今日將派發共404張公眾人士入庭籌，正庭佔5張，其餘399張籌分布於六個延伸區域。入庭籌派發時間為聆訊前45分鐘、即今午9時15分。

47人案11月19日(周二)刑刑，周一法院外已有人在法院外排旁聽席的籌。(陳曉欣攝)

47人案11月19日判刑，警方派出「劍齒虎」戒備。(陳曉欣攝)

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據悉，各名被告接受判刑的法庭，會預留部份座位給各人的家屬，並有25個記者席，每間傳媒機構，僅會獲派一張記者籌；另會有3個法庭視像的延伸法庭。

延伸法庭將設399個座位

司法機構昨日傍晚公布公眾席及記者席派籌安排，提到由於需預留座位予為數眾多的被告親友、其法律代表及傳媒，正庭只設5個公眾席，延伸庭則設404個座位，分布於5個法庭及陪審員集合處。記者席方面，正庭設30座位，延伸庭則設41個座位。

47人案周二判刑，周一法院外已有人在法院外排旁聽席的籌。(陳曉欣攝)

西九龍法院外，上周五(15日)起，已現排隊陣，其中預留給傳好的30個記者席，更是一早爆滿。(陳曉欣攝)

西九龍法院外，上周五(15日)起，已現排隊陣，其中預留給傳好的30個記者席，更是一早爆滿。(陳曉欣攝)

31名認罪被告

戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告

吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

兩名被告脫罪

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

他們全被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們在2022年參與戴等人籌辦的泛民派初選時串謀顛覆國家政權。

案情回顧（詳看以下４文）

16名不認罪被告兩人脫罪的裁決理由。

45名罪成被告的求情。

案件編號：HCCC69-70/2022