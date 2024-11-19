47人案‧判刑前夕｜女長毛被搜袋　帶平安包願被告「大步檻過」

民主派47人被指在35+初選中串謀顛覆國家政權，45名有罪的被告，包括31名認罪及14名經審訊被裁定罪成被告，案件定於今日（19日）早上判刑。清晨時份，過百人在法院門外排隊輪候聽審，包括社運人士「女長毛」雷玉蓮及「阿牛」曾健成亦到場，他們先後被警員帶到一旁搜身及搜袋。



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一號風球下風雨交加，女長毛帶備平安包及蓮花燈籠，願各被告「平安大吉，大步檻過出返嚟。」

阿牛則表示晚上8時許來到排隊，他認為法院應該安排市民到室內地方輪候：「尤其是依家天口涼，好容易啲老人家凍親。」關於今日判刑，他引用聖經稱：「願主賜法官智慧，讓被擄的得釋放。」

對於被搜身，阿牛認為是例行公事：「搜身搜下個袋有冇違禁品，我諗依家香港嘅日常係咁，差人懷疑你咪可以搜你囉！」又指自己沒違規，不怕搜身。

司法機構昨公布，將開多個延伸法庭，提供約400公眾席。清晨6時左右，排隊人數增加至約150人。（翁鈺輝攝）

司法機構昨公布，將開多個延伸法庭，提供約400公眾席。清晨6時左右，排隊人數增加至約150人。在一號風球的加持下，現場吹著冷風，下起微微細雨。

上午8時許，警方移動圍欄，加闊通道。上午8時25分，女長毛及阿牛進入法院聽審。

大批警員嚴陣以待，在法院門外駐守。（林澤鋒攝）

多名市民在法院門外排隊輪候。(李家傑攝)

至於警方佈防方面，則與昨日下午情況大致相同。大批警員仍然嚴陣以待，在法院門外駐守；「劍齒虎」裝甲車亦在場候命。

多名市民及傳媒機構代表在門外等候，大批警員及裝甲車在法院門外戒備。(李家傑攝)

約150人在半夜冒風雨排隊。大批警員在場駐守。(李家傑攝)

約150人在半夜冒風雨排隊。大批警員在場駐守。(李家傑攝)

約150人在半夜冒風雨排隊。大批警員在場駐守。(李家傑攝)

約150人在半夜冒風雨排隊。大批警員在場駐守。(李家傑攝)

約150人在半夜冒風雨排隊。大批警員在場駐守。(李家傑攝)

約150人在半夜冒風雨排隊。大批警員在場駐守。(李家傑攝)

多名市民及傳媒機構代表在門外等候；大批警員及裝甲車在法院門外戒備。(李家傑攝)

多名市民及傳媒機構代表在門外等候。(李家傑攝)

多名市民及傳媒機構代表在門外等候。(李家傑攝)

大批警員及裝甲車在法院門外戒備。(李家傑攝)

大批警員及裝甲車在法院門外戒備。(李家傑攝)