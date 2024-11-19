47人案‧判刑前夕｜陳皓桓對判刑悲觀　前區議員稱起碼見到終點

民主派47人被指在35+初選中串謀顛覆國家政權，45名有罪的被告，包括31名認罪及14名經審訊被裁定罪成被告，案件定於今日（19日）早上判刑。今早逾百名市民在法院門外排隊輪候聽審，包括前區議員鄭仲恒、前民陣召集人陳皓桓、尊子、劉頴匡女友黃于喬、公民記者蕭雲及富商「劉公子」劉定成。陳皓桓直言對判刑感悲觀，但亦指是一種解脫；鄭仲恒也認為今日算是47人案最終章，希望香港人記住眾被告。



民陣前召集人陳皓桓對判刑悲觀。(香港01記者攝)

民陣前召集人陳皓桓指，今早近9時到場排隊，但法庭書記通知法院已截龍，他直言雖無法進入法庭，但仍會繼續排隊，「照排（隊），支持嚟㗎嘛，同行嚟㗎嘛」。陳皓桓對判刑悲觀：「始終我唔會睇到佢會輕判嘅（跡象），但對被告對家屬、對朋友都係一種解脫，始終我哋等咗3年零8個月完全唔知究竟判到幾時，一直唔知佢哋幾時出嚟。今時今日我哋終於知道有個日子，都係一種解脫。」

被問到今次判刑對案件和被告而言，是否告一段落，陳皓桓坦言判刑對全球、香港社會政治經濟有多大影響，要由政府和法庭反思；而判被告入獄，亦可能影響初選有份投票的60萬人、200萬曾參加遊行的人和排隊聽審的人，後果有幾大亦要由政府及法庭思考。他希望眾被告能夠盡早出獄一起飲酒，亦希望眾被告在獄中能努力增值，「出到嚟再貢獻社會」。

前區議員鄭仲恒受訪時指，今日無論刑期如何，都算是47人案最終章，希望香港人記得眾被告。（香港01記者攝）

前沙田區議員鄭仲恒表示，案件已歷時4年，今日不論刑期如何，都算是47人案最終章。他身為旁觀者，也感到「點解咁耐嘅」，但相信對當事人而言，「今日起碼係見到一個終點」。鄭仲恒坦言，47人案判刑後香港可能會不開心一個月或憤怒一星期，「但希望無論刑期幾長幾短都好，希望香港人唔好唔記得佢哋都為咗我地香港suffer（承受）緊」。

劉頴匡女友黃于喬今日到場聽取判刑。（香港01記者攝）

劉頴匡女友黃于喬指，男友會盡量平常心面對，「如果太激動嘅話，對個人都唔好。」她直言無法估計和擔憂判刑結果：「冇得驚，其實都唔到我哋控制」，至於會否上訴則視乎判決結果，「睇吓重到幾多，如果終身監禁可能會」。

漫畫家尊子今早亦到場排隊。

漫畫家尊子說，今日已較平日提早到法庭聽審，但到場時已獲工作人員告知未必能入庭，「不過都嚟試下。」他又說，相信庭內的人知道外面有人支持。他對判刑無期望，也想留意今日判刑，了解未來情況。

公民記者蕭雲進入法院期間曾用相機拍機，被多名警員帶往一旁問話及檢查，其後終獲放行直接進入法院。