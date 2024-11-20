精進欠薪│集團主席稱未收齊糧　建築署：一直按合約支付工程費

工程公司「精進建築」前年涉秀茂坪安達臣道房協地盤天秤倒塌事故，近年又捲入欠薪風波，其位於柴灣創富道的水務署暨懲教署總部大樓項目，近200名二判工人指遭大判「精進」欠薪兩個月，涉及金額近1,000萬元。

工人代表昨晨（19日）在地盤外拉橫額及喊口號追薪。精進建築母公司興聯集團主席潘榕發出通告，聲稱「啞仔吃黃蓮，有苦自己知」，指稱銀行要求繳付的保證金大幅增加至100%，令公司的流動資金不能運用；加上公司遇到其餘問題，包括工程總額28億元中只收到6億元，仍有兩期糧款一直未收到，令他們無法支薪。



工人代表在地盤外拉橫額追欠薪。（黃偉民攝）

事件涉及兩個政府部門工程項目，香港政府建築署今日（20日）凌晨回覆事件。建築署發言人表示，署方注意到興聯集團就建築署的兩個工程合約，於社交媒體發表了公開信，相關項目包括「柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓發展項目」和「九龍渡華路尖沙咀消防局行動支援設施項目」。

署方鄭重強調：「我們一直按合約要求和工程進度適時支付工程費用。在每月收到承建商付款申請時，工程團隊會審視工地的實際工程進度和施工質素，核准應付款項後才發放給承建商。至於信中提及有關天秤的審批程序，本署也是按合約條款合理地處理，過程中承建商須獲得香港鐵路有限公司批准方可施工，自工程開展至今，建築署一直積極與承建商及香港鐵路有限公司作協調工作，讓各項施工方案能盡快獲得審批及進行施工。就信中提及有關地基工程的索償，承建商至今仍未提交足夠資料及理據讓本署審核。由於當中涉及大量技術資料和合約的敏感內容，本署不便透露詳情。」

另外，發言人續指，建築署高度關注「柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓發展項目」的地盤工人欠薪事件。又指署方已責成承建商，按有關法例即時與相關分判商跟進及妥善處理工人欠薪問題，署方會密切留意事態發展並與承建商妥善解決工人欠薪問題。