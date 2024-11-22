東涌奪命工傷｜操作升降台毋須考牌但要培訓　專家不排除機件故障

一名57歲油漆工，今午（22日）於東涌迎東路一公屋地盤操作升降台期間，被夾於天花之間身亡。據了解，出事為蜘蛛式高空作業車（蜘蛛式升降台），香港建造業總工會理事長周思傑指，操作有關升降台相對簡單及安全，毋須考牌，亦可獨自操作，惟事前須上堂培訓。他估計，意外涉及操作失誤機會較低，不排除與機械故障有關，未來亦會向業界提議增加培訓時間，甚或如吊船一樣正式考牌。



香港建造業總工會理事長周思傑指，操作升降台雖然相對簡單及安全，但風險猶在。（受訪者偉供）

周思傑稱，一般升降台分為鉸剪式或蜘蛛式升降台，今日出事的為蜘蛛式升降台，屬於伸展型升降台。台上有控制器可作上、下、左、右移動，下方另有控制器可供他人急停；台上四邊則設有欄杆，欄杆有一定高度，亦非密封，如遇事故應有足夠空間蹲下或脫身，加上工友必須戴頭盔及安全帶，他估計意外人為失誤的機會較低，不排除與機械故障有關。

事主被夾於升降台與天花之間，送院搶救後不治。（讀者提供）

周續指，操作升降台相對簡單及安全，毋須考取正式牌照，亦無規定要其他人在場監督。惟操作者要上堂受訓才可操作。業界一般情況下，會由租車公司提供培訓，一位導師指導約50名學生，在地盤現場講解及指導約15分鐘至半小時。

坊間亦有機構會開設操作升降台的課程，修畢後會獲發證書以至許可證。周指，業界目前沒有規定必須考牌，故一般採取過往做法；惟雖然操作升降台相對簡單及安全，但風險猶在，將會提議增加培訓時間，檢討是否如操作吊船一樣，必須擁有正式牌照才可操作。

香港建造業總工會理事長周思傑提醒，工友操作升降台時要注意安全，未來亦會提議增加培訓時間，檢討是否如操作吊船一樣，必須擁有正式牌照才可操作。（受訪者提供）

案發於今（22日）午3時18分，警方接獲一名男子報案，指迎東路12號一地盤內，有一名男工人被夾於升降台，不省人事。救援人員趕抵救出年約57歲的事主，他陷入昏迷，由救護車送往北大嶼山醫院搶救後，下午4時41分證實不治。

消息稱，死者為油漆工，育有一子一女，均已成年，兒子剛投身社會工作。據悉，事主今日第一日到該地盤工作；有附近地盤工人指，目睹事主被夾於升降台與天花板之間。警方將案件列作「工業意外」處理，勞工處正調查事件。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，對意外感到痛心，從上次5日3宗死亡意外到現在，短短一個星期多，再次發生嚴重工業意外，確實要響起一個「好大的警號」，並呼籲要業界、政府、各部門幫手解決，以防同類悲劇重現。

蕭倩文表示，據工權會了解，是次意外涉及一個蜘蛛升降台，一名50餘歲的油漆工人在上面操作時，懷疑升降台過度升高，令工人夾在橫樑下失救。蕭續指，升降台嚴重意外今年已發生最少4宗，造成2死1重傷1受傷，希望勞工處及業界盡快調查公布意外原因，若涉機件設備不足，請立即改良；若涉訓練不足，請盡快加強強制訓練去改善。