金記冰室黃大仙店封舖逾月　逾20員工仍遭拖糧　今到勞審處交文件

連鎖餐飲「金記冰室」自年初多家分店結業，11月6日位於黃大仙中心的分店因拖欠租金5個月約159萬，被執達主任「封舖」，逾20名分店員工更慘被拖薪至少約40至50萬元。今日（26日）逾黃大仙中心分店員工到勞資審裁處遞交文件，控訴公司將出糧日期一拖再拖：「我哋打份工求兩餐，有工返出份糧啫，（公司）應承嘅嘢無一樣做到。」批評公司毫無誠意，又指如公司再拖糧，唯有「法庭見」。



兩名金記冰室員工指公司一直拖欠薪金。（羅敏妍攝）

「金記冰室」黃大仙中心分店的員工今早向《 香港01》表示，該分店一直拖欠租金，直到10月30日執達主任要求7日內繳付租金，否則封舖。惟至11月6日公司仍未交租，執達主任遂落閘封舖。分店逾20名員工亦被拖欠薪金，當時公司要求他們簽離職紙，員工拒絕，並於翌日（7日）到勞工處求助及登記資料。當日公司聲稱11月20日會出糧及於11月22日派代表與員工協商，但最終全部沒有兌現，更提議改期至12月2日開會。員工認為公司一拖再拖，毫無誠意，只要用緩兵之計，故堅拒會面。

11月7日收到金記冰室黃大仙分店的員工報料，指該分店因拖欠租金半年，昨日遭「封舖」，全店20多名員工亦遭拖糧。（夏家朗攝／資料圖片）

今早逾20多名分店員工到勞資審裁處遞交文件，包括水吧、收銀、廚房、樓面等員工，入職3年至8年不等。他們指公司除拖薪外，亦拖欠遣散費和代通知金等。其中兩名員工坦言，現時飲食業前景欠佳，加上年尾難搵工，故一直失業，「手停口停……租屋、供書教學，水電煤，出個街搭車都要畀錢啦」。他們續指，有一名員工10月底因病入院，但公司不聞不問，繼續拖糧，「我哋打份工求兩餐，有工返出份糧準時啫，（公司）應承嘅嘢無一樣做到」，他們要求盡快出糧，否則「法庭見」。

金記冰室黃大仙分店的員工指分店昨日（6日）突然結業，20多名員工遭拖糧，一班員工今早（7日）到勞工處求助。（領展網站）

領展：10月底到起開始封鋪程序

上月黃大仙中心金記冰室結業時，領展發言人回覆指，該租戶於今年6月起開始欠租，已採取法律行動追討欠款，執達主任於10月30日到場展開封租扣押舖內財物的程序，而租戶已於11月6日晚上關門停止營業，將會根據既定程序將商舖收回。

據金記冰室的網站，「金記」於筲箕灣發跡，至今有約57年歷史，原品牌東主為陳伯，至2012年由徐汶緯接手，目前在港九仍有12間分店，設於黃大仙中心南館的分店仍在網站上有顯示。

黃大仙店拖租涉款約159萬 同系亞金南洋茶室欠租約26萬

據法庭紀錄，領展今年多次入稟法院追討金記冰室黃大仙中心南館分店的租金，金記前後共拖欠5個月租金，金額達158.5萬元。而同屬一公司、設於黃大仙南館一樓的亞金南洋茶室，今年8月也遭領展入稟法院，追討約25.5萬元。

公司註冊處資料顯示，金記冰室黃大仙分店由「金旺餐飲有限公司」持有，而金旺屬於「金記控股有限公司」。而金記控股有限公司的董事今年亦有變動，原董事為徐汶緯、一心餐飲有限公司，兩者均於今年4月辭任，獲委任的新董事名為廖向光。

翻查資料，金記控股有限公司在今年7月17日曾向Joey Smith Limited借款1,850萬元，抵押多個金記冰室、麗香園等商標。當時的董事徐汶緯接受傳媒訪問時曾稱，拖欠強積金的事宜已解決，又指有基金投資者投資金記。