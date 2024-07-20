金記主席徐汶緯稱金記冰室撐得住　回應CEO離職公布︰公道在人心

金記控股行政總裁謝海發高調在社交平台宣布即時離職，惹外界揣測「金記冰室」或有結業危機，金記控股有限公司主席徐汶緯今晚（20日）回覆《香港01》時作出闢謠，強調金記冰室能撐得住，對於謝海發離職帖文，徐汶緯表示「公道自在人心」。



金記冰室受北上熱潮影響，已關閉北區多間分店。（資料相片／歐嘉樂攝）

CEO謝海發FB稱祝願「公司繼續生意興隆」

近半年來，金記冰室北區多間分店陸續結業，金記控股行政總裁謝海發，近日便在社交平台Facebook公布即時離職，更自詡「以喬布斯的方式離開創立的餐飲公司」。

謝海發又聲稱本來生活拮据，因此不必擔心他的生活費用，反而最擔心其他離職的同事失業，最後又祝願「公司繼續生意興隆」。

金記控股前行政總裁謝海發在網上公布「以喬布斯的方式離開創立的餐飲公司」。（網上相片）

金記控股有限公司前行政總裁、香港青年創業家總商會主席、2022年十大傑青得主謝海發。（國際青年商會香港總會相片）

徐汶緯闢謠稱︰金記撐得住

金記控股有限公司主席徐汶緯，曾於今年初透露，由於屯門及粉嶺等地區毗鄰深圳，受北上消費熱潮影響，周末生意大幅下滑，只能夠調整業務，關閉北區的分店。他今晚回應《香港01》的查詢，強調金記冰室仍能撐得住。

有傳金記冰室在近年加速擴張，為謝海發的建議，徐汶緯沒有否認該消息。他對於謝海發的帖文，只簡單六字回應指︰「公道自在人心。」