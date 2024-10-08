金記冰室調景嶺分店關門　物品被拍賣　新界清零僅剩港九分店

於筲箕灣發跡，在港營業逾55年的金記冰室不敵結業潮，自年初多家分店結業及傳出拖欠員工強積金問題，近日位於調景嶺的分店亦已結業，亦貼出拍賣店內物品告示，金記冰室只餘下港九分店。



金記冰室調景嶺都會駅分店日前已結業。（Facebook專頁將軍澳專場圖片）

近兩日，有網民在各大Facebook群組發帖，感嘆調景嶺都會駅金記冰室分店「前幾日就好地地」，突然被貼上拍賣行公告。告示張貼方承香港區域法院命令，「拍賣餐廳内之各物」。

(Facebook截圖)

翻查金記集團官網，金記冰室自3月起便由21間分店縮減至現今的12間，其中新界更是全軍覆沒。不過集團旗下亦有其他品牌餐廳，目前依舊照常運作。

金記冰室調景嶺都會駅分店貼出拍賣店內物品告示。（Facebook專頁將軍澳專場圖片）

金記控股前行政總裁謝海發今年7月在社交平台高調宣布即時離職，當時已惹外界揣測「金記冰室」或有結業危機，而金記控股有限公司主席徐汶緯作出闢謠，強調金記冰室能撐得住，對於謝海發離職帖文，徐汶緯表示「公道自在人心」。

一般而言，被拍賣的所得款項，在扣除所需的執行費用後，會用來償還被告所欠的款項。翻查資料，金記冰室母企金記餐飲集團，於5月因欠繳員工強積金而被積金局入稟高院，追索310萬港元的供款。