6500外傭被借貸集團吸血　電話舖掩飾　警拘46人揭年息可達3000厘

警方打擊針對向外傭的「吸血鬼」高利貸集團，搗破兩個非法放貸的集團，集團利用連鎖電話零售店「掛羊頭賣狗肉」，實際經營非法放貸，要求外傭交出護照及僱傭合約副本，以作出貸款批核，惟外傭實際僅借到金額的一半。另外，警方搗破4個非法放債網站，向外傭設熱線放貸，最高年利率達3,000厘。



有關「電話店」集團，過去上半年有超過6500名借貸人，借出超過3900萬元，警方估計有更多受害人 。案中，有傭工借取6,015元，實際上只能收取1,950元現金及750元涉事商舖現金券，卻要以年利率超過1,100厘還款。兩個行動中，警方共拘捕17男29女（20至76歲），包括集團主腦及骨幹成員。



非法放債集團針對外籍家庭傭工，誘使他們借取利息相當高昂的高利貸。（梁偉權攝）

警方留意到有非法放債集團，專門針對外籍家庭傭工，以不同藉口誘使他們借取利息相當高昂的高利貸，當外傭未能如期還款，集團便會以滋擾電話、恐嚇訊息向外傭及他們的僱主作出非法收數行動。

港島總區及中區警區刑事部，11月24至25日分別展開代號「黑流」及「藍鏡」行動，動員160名警力，以「無牌照經營放債人業務」、「以過高利率貸出款項」、「管有非法取得的旅行證件」及「洗黑錢」等罪名拘捕46人，包括9名本地男子、一名本地女子、8名外籍男子以及28名外籍女子。被捕人角色包括公司董事、放債人牌照持牌人、店舖職員、傀儡戶口持有人、滋擾電話號碼登記人。

放債集團以電話舖作掩飾 以交出護照僱傭合約作審批條件

港島總區重案組總督察何恩傑表示，有集團「掛羊頭賣狗肉」，設立一間連鎖式電話店於外傭聚集地方，店舖表面與普通商店無異，實際與一間持牌放債人公司位處同一個舖位內，兩公司屬同一間董事擁有。

集團在不同社交媒體上標榜，可以提供細額貸款，審批過程相當快捷簡便，只需要十數分鐘，外傭便能得到應急現金，並吸引有借貸需要的外傭到上址店舖。當外傭到訪上址發現為電話店舖時，職員便會介紹到店舖處理放債的地方，要求外傭交出他們的護照、僱傭合約以及填交僱主的個人資料，以獲得貸款。

借貸$3500被逼消費實得$1022 年利率達900厘

不法之徒利用受害人等錢使的心態，強加不合理條款，包括各式各樣手續費，逾繳還款的隱藏費用，以及強迫他們購買不需要的電子產品，以獲得貸款。其中一個例子，一名受害人提交所有文件後，獲得貸款3,500元，但當中被強迫消費購買一部1,300元的電話，在扣除所有手續費及預繳後，實際僅借到1,022元，而未來4個月則需還款2,942元，年利率高達102厘，如果扣除被強逼購買的電話，以及到手的現金，年利率更高達900厘，遠遠超過法例所容許的48厘。

集團更會以一些誤導性單據，將貸款包裝成分期禮盒借貸。（警方提供）

借貸人被逼消費 借$6015實得$1950 年利率最高達1100厘

而上述的電話公司並沒有放債人牌照，為了掩飾無牌放債罪行，更會以一些誤導性單據，將貸款包裝成分期禮盒。跟據單據顯示，借貸人需以分期付款的方式，供買他們選購的禮品，當中包括強逼購入的廉價產品，舊款手機，護膚品，而禮品盒亦包括現金券，惟只適用上述店舖。雖然單據中沒有提及利息及收費，但當中的魔鬼條款會扣起大部份現金券，作為實際上的利息及收費，並設立一些巧立名目收費，例如還款人若遲了還款，每日需支付50元手續費。

另一個例子中，有借款人借款6,015元，被扣除各樣的強逼消費及手續費之後，借款人只係收取1,950元現金及750元現金券。禮品盒當中，1,800元會不翼而飛，變成貸款手續費。而借款人於未來3個月，還款6,015元，實際年利率接近400厘，若扣除強逼購買的產品，年利率甚至高達1,100厘。

警方指，上述兩個集團以上述模式運作一段時間，探員突擊搜查8間店舖，所搜獲的單據估計，第一間店舖在半年時間，大約有1500 個借款人，共批出900萬的貸款，而第二間店舖則涉5000名借款人，並且涉及約3,000萬元的非法貸款，受害人數量相當多。警方仍檢視相關的單據，相信實質上受影響的借款人，以及貸款額遠超過以上數字。

警方亦檢取多部手提電話。（梁偉權攝）

設放貸熱線 引外傭下載應用程式交資料 年息最高3000厘

有關另一個行動，在今年7月起，中區警區接獲相關報案，有受害人透過社交媒體或朋友介紹，接觸到一些借錢放貸電話。當受害人聯絡熱線電話，他們會被要求到一些可疑網站，下載一些未經驗證的手機應用程式，再被指示透過應用程式上載旅遊證件或僱傭合約，護照副本，以進行申請貸款的程序。

當完成上述程序，受害人會透過銀行戶口或賽馬會戶口，以轉賬的形式收取貸款，借款人亦需透過指定戶口還款。警方發現，有關可疑網站名稱與個別持牌金融機構名稱十分相似，從而欺騙受害人，令他們上當。

中區警區總督察（刑事）黃競成指，受害人致電借貸熱線電話後，會被要求交出僱傭合約及護照正本，予成員保管作為抵押，直至他們還款完畢，先會被交還。受害人往往因為便利及快捷原因，選擇向一些不知名的機構貸款，每次貸款金額為數千元，受害人在貸款時並不清楚貸款熱線的機構、個人是否持牌，以及有關貸款年利率。

警方調查後，發現有關放貸網站以及涉案人士並非持牌，受害人在成功申請貸款後，隨即會被扣起接近一半的貸款金額，作為行政費，貸款年利率超過法定要求的48厘，個別情況甚至高達3,000厘。

本地放貸集團設熱線 引導外傭下載應用程式交資料借錢。（警方提供）

放貸集團已運作一年 警已移取兩個非法貸款網站

就此行動，警方鎖定涉案集團，一連兩日（24日至25日）在全港不同地區展開拘捕行動，以「無牌照經營放債人業務」、「以過高利率貸出款項」、「管有非法取得的旅行證件」及「洗黑錢」等罪名拘埔7男6女，年齡介乎28至68歲，當中包括集團主腦及骨幹成員，以及非法放貸網站的銀行戶口持有人，有7人為本地人，6人持有外國護照。

行動中，警方檢取4萬元現金，凍結涉案戶口23萬元，並起出大量相關借貸文件，一些僱傭合約的副本正本，超過100萬元港幣現金。一些被犯罪團伙扣起的護照，以及大量的電子器材。警方亦於主腦及骨幹成員住所內一搜獲一本屬於第三者的護照，以及僱傭合約的正本，警方亦檢取多部手提電話。

警方相信，有關本地放貸集團已運作一年，涉及最少140名受害者，貸款金額涉及70萬元。而上述4個非法貸款網站，其中兩個網站的網絡供應商已經應警方的要求，將有關網站移除，而另外兩個網站，涉及海外網絡服務供應商，警方正向有關供應商聯絡。有關網站的戶口處理過的懷疑非法貸款金額，超過8,200萬元，無論是本地集團或非法網站，他們的年利率介乎幾百至3,000厘。警方相信，行動已成功打擊多個活躍於中區的非法放債集團。

國際家政服務業持續發展聯會創會會長林夏瑤指，當收到非法收數滋擾後，外傭 離職或重複借貸並非解決辦法。（梁偉權攝）

外傭協會指遇非法收數 離職或重複借貸並非出路 籲僱主不要解僱

國際家政服務業持續發展聯會創會會長林夏瑤指，香港現時有30萬名外傭，負責家務照顧孩子，不法借貸行為，嚴重影響外傭自身工作機會，並對僱主家庭亦造成極大困擾，嚴重破壞僱傭供求穩定性。協會呼籲外傭，應審慎理財，切勿向無牌以及不明來歷公司借貸，及不要把個人護照，合約等文件交予第三者。當收到非法收數滋擾後，離職或重複借貸並非一個解決辦法，應立即向警方求助，而且舉報可以幫助到其他同鄉避免陷入債務危機。

如僱主發現外傭陷入非法借貸，或面對身非法追債滋擾，應保持冷靜，與外傭進行開放對話，解僱並非唯一出路，辭職避債亦並非唯一辦法，僱傭雙方應該採取積極性的解決方法，與警方聯絡，並向相關組織及機構尋求意見及協助。

國際家政服務業持續發展聯會創會會長林夏瑤女士（左）、港島總區重案組總督察何恩傑（中）及中區警區總督察(刑事)黃競成（右）交代案件。 （梁偉權攝）

警方譴責，「貪得無厭嘅吸血鬼」偽裝成為普通的電話店舖頭降低受害人的戒心，利用他們借貸的需要，及不清楚借貸的條款和利息支出下，剝削千里迢迢到香港工作的外籍傭工。集團以巧立名目的方法榨取外傭血汗錢，向債仔和僱主構成滋擾。警方都會繼續透過網上巡邏，以及情報主導打擊非法收債。警方指，無牌放債及以高利率放債為嚴重罪行，一經定罪最高可被罰款500萬元及監禁10年。