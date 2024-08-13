警搗高利貸集團拘13人最細14歲　年息1645%「吸血」洗逾億黑錢

警方搗破一個專向低信貸評級、有經濟困難或周轉不靈人士的高利貸集團，並以傀儡戶口清洗逾1億元，揭發有人以年利率180%至1,645%放數，比法例規定的48%的上限高逾30倍。警方昨日（12日）展開代號「聞風」行動，以「串謀無牌放債」、「串謀過高利率放債」、「刑事恐嚇」、「刑事毁壞」及「洗黑錢」等罪拘捕13人，最細僅14歲。警方表示，受害人至少20人。案件仍在調查，警方不排除更多人被捕。



警方屯門警區情報組高級督察郭皓靈（左）、刑事總督察沈灝旻（中）、重案組第二隊督察胡諾軒（右）簡報案情。（香港警察Facebook截圖）

被捕9男4女（14至66歲），包括學生；其中6人疑為傀儡戶口持有人，其餘為負責刑事毀壞淋紅油、刑事恐嚇相關的電話登記人。集團更在今年3月至7月，以傀儡戶口清洗受害人還款，金額高達1億900萬。涉案受害人共20人，借款金額幾萬至數十萬不等，重案組第二隊督察胡諾軒指，警方在行動突擊涉案人士單位，檢取他們使用的手提電話、銀行卡、戶口月結單。

「吸血」集團放債利率高達1,645% 看中受害人信貸差急要錢

屯門警區刑事總督察沈灝旻表示，2024年上半年警方經過分析，發現有關無牌放債者發放高利貸的刑事案件顯著上升，有放債人透過促銷電話或社交媒體，甚至從其他非法放債人手中接觸信貸評級比較低的人，皆因看中他們在正常金融機構比較難借錢，從而引誘受害人借錢，並從中巧立不同名目收取「行政費」，年利率高達180%至1,645%，遠高於法例規定的48%的上限。

沈灝旻提及，無牌放債者針對經濟壓力巨大或為因生意損失欠下巨債的商戶。其中一名受害人借款20萬元時，已被收取6萬元行政費用，實際上只收到14萬；且要每10日還款7.5萬元，即40天內要清還30萬。如受害人不從或無力償還，債主或其委託的追數公司會使用各種手段撥打滋擾電話，恐嚇受害人及其家人。更甚，「行動組」會到受害人家門淋紅油或以膠水塞鎖匙洞，不僅影響債務人及其家人的生活和心理，也困擾和不便周邊鄰居。

警方簡報高利貸集團運作方式。（香港警察Facebook截圖）

今年詐騙案錄新高 假冒客服為最常見手法

屯門警區情報組高級督察郭皓靈指，2024年上半年有關詐騙案件已錄得19,897宗，比去年同期高出1154宗，升幅為6.2%。當中電話騙案急劇上升至2723宗，錄145.5%升幅。她亦屢次收取騙徒電話或短訊。

其中「假冒客服」為騙徒新手法，警方錄得2716宗，貢獻電話騙案99.7%。騙徒先假扮保險公司、網上購物平台、銀行等服務機構，聲稱受害人購買平台收費服務，例如VIP會籍、保險等，如不取消就會被額外收費。

受害人可能一時之間不肯定欲求取消遂中騙徒圈套。其後，假客服就會把電話轉至假銀行職員，引誘受害人交出網上理財資料，例如：用戶名稱、密碼、驗證碼等，以盜取帳戶內的資金。

情報組高級督察郭皓靈與「提防騙子」吉祥物。（林振華攝）

警方警告，任何年息超過48%的放債行為屬違法，一經定罪可以罰款500萬港元和監禁10年。而且，洗黑錢為嚴重罪行，勿將銀行戶口提供他人使用、租借、售賣，一經定罪可以面臨高達500萬的港元罰款和監禁14年。

此外，警方呼籲千萬勿以「搏一搏」的心態向非法放債人，後果將會禍及家人和朋友；大廈保安如懷疑有不法分子進入大廈，應提高警覺積極核查來訪者身份，並立即報警求助。

市民亦可從警方不同平台了解最新防騙資訊，如果不肯定來電者資料可以撥打防騙易熱線18222或999尋求協助。

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