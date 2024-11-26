扶手梯意外兩周5宗︱港鐵尖沙咀站男子跌倒撞及另一女　雙雙送院

港鐵尖沙咀站今日（26日）發生扶手電梯意外，2人受傷，是14日內第5宗同類事件。今日下午5時48分，警方接報有人在港鐵尖沙咀站內，便用扶手電梯期間失足跌倒受傷。據了解，案中有2人受傷，均由救護車送廣華醫院治理。網上圖片可見，一名傷者在救護員協助下，臥擔架床送院。



港鐵回覆指，今午5時45分，一名男乘客在港鐵尖沙咀站乘搭扶手電梯由車站大堂到月台期間，懷疑失平衡跌倒，撞及前方的一名女乘客。當時有其他乘客按動緊急掣制停扶手電梯，車站職員隨即趕到現場協助，並召喚救護車將兩人送院治理。該扶手電梯經承辦商檢查及確實運作正常後，已於稍後時間重開。消息稱，事件中跌倒的男子身有酒氣。

一名傷者臥擔架床送院。（香港突發事故報料區及討論區 Facebook / 至尊寶）

港鐵表示，公司一直透過站內廣播、宣傳海報及定期舉辦扶手電梯安全運動，並配合相關政府部門有關安全使用扶手電梯的宣傳，以加強乘客使用扶手電梯的安全意識。乘客搭乘扶手電梯時，應緊握扶手並企穩以保障安全。

一名傷者臥擔架床送院。（香港突發事故報料區及討論區 Facebook / 至尊寶）

今次是14日內第5宗有關扶手電梯的意外。第一宗發生於11月13日晚上約10時半，一名身有酒氣的男子，疑在港鐵長沙灣站一條連大堂及月台的扶手電梯上失平衡，失足滾落如骨牌般壓倒後方乘客，事件中合共4人受傷，由救護員送院。

▼11月13日港鐵長沙灣站扶手電梯意外▼



11月13日，港鐵長沙灣站一名男子乘扶手電梯期間懷疑失平衡，骨牌式撞到多人，3名女乘客被波及受傷。（曹德熙攝）

11月13日，港鐵長沙灣站一名男子在扶手電梯疑失平衡跌下，並骨牌式撞到多人，港鐵職員趕至，暫停涉事扶手電梯並圍封。（曹德熙攝）

其後於11月17日下午5時許，一個湖北旅行團途經港鐵尖東站L6出口附近行人隧道一條扶手電梯時，其中一名女遊客疑失平衡，從梯級上滾落，亦如骨牌般壓倒後方其他旅客，多人被波及，最少6人受傷，有男傷者小腿血流如注，染滿長褲。

▼11月17日尖東扶手電梯意外▼



11月17日，有男子腳部受傷流血。

第三宗意外發生於11月19日下午約3時42分，港鐵黃埔站近C、D出口，據報有人從扶手電梯跌下受傷。救護員為兩名傷者檢查及包紮，將兩人送往伊利沙伯醫院治理。

▼11月19日黃埔扶手電梯意外▼



11月19日，港鐵黃埔站發生涉及扶手電梯的意外，兩人受傷送院。

11月19日，港鐵黃埔站發生涉及扶手電梯的意外，兩人受傷送院。

第四宗發生在上周六（23日）下午4時許，港鐵太古站有長者在扶手電梯失足跌倒受傷，隨後電梯懷疑煞停導致更多人跌倒，造成兩人受傷，其中一名傷者右腳小腿出現兩個傷口，鮮血沿小腿直流。