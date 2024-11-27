海關拘7人涉太空油　揭25歲小學教師買煙彈自用　斥為人師不自愛

海關近日展開一連串打擊「太空油」的執法行動，並在機場使用「拉曼光譜分析儀」快速偵查含依托咪酯成分的快件，首次破獲有不法分子空運依托咪酯粉末來港，同時亦打擊銷售層面相關活動。整個行動中，人員檢獲16公斤可製成4.8萬粒太空油煙彈的依托咪酯粉末、191粒太空油煙彈；又搗破兩個分銷中心及一個存儲中心，拘捕5男2女（23至48歲），當中一名25歲男子是小學教師，他以數千元購買11粒太空油煙彈自用。海關對此表示憤慨，批評為人師表不懂自愛，知法犯法。



署理海關助理關長(情報及調查)黃浩然（中）、海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉偉倫（右）及機場科空運貨物第三組指揮官何天康講述案件詳情。（黃偉民攝）

海關機場科空運貨物第三組指揮官何天康稱，海關留意到新興毒品太空油有濫用趨勢，因此對其主要成分依托咪酯作針對性研究，加強對原材料生產地的貨物檢查。本月10日、11日及17日，機場科海關人員透過風險評估及資料分析，查驗了8票由印度抵港，報稱載有聚合物的貨物。

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聚合物以快件形式寄到個人地址 非常罕見

這8票貨物均以快件形式，分別由兩間不同公司由印度付運寄出；收貨人是7個不同的本港地址。海關人員利用X光機檢查，發現貨物的密度比一般聚合物低；而常見的工業用聚合物是用桶裝，運載至公司地址，但今次貨物卻以快件形式寄到個人地址，實屬少見。

海關首破空運依托咪酯 16公斤粉末可製4.8萬太空油煙彈

海關人員進一步檢查，發現8個快件包裹內，分別載住錫紙袋及透明膠袋包裝的白色粉末，帶有濃烈的古怪氣味，與一般工業用聚合物的氣味不同，關員遂利用先進的拉曼光譜儀器作分析，結果顯示這些白色粉末是依托咪酯。今次是香港海關首次偵破不法分子利用空運貨物，以偽報形式偷運依托咪酯進口的案件。

行動中，海關共檢獲16公斤依托咪酯，估計經黑市加工可製成超過4.8萬支太空油煙彈，市值1,700萬港元。

8票貨物均以快件形式，分別由兩間不同的公司由印度付運寄出。海關人員利用X光機檢查，發現貨物的密度比一般聚合物低。（黃偉民攝）

拉曼光譜分析儀快速有效偵查可疑物品成分

何特別指出拉曼光譜分析儀的成效，他指每樣物質都有獨特的散射光波，其散射光波可以反映到分子的獨特結構，從而確定樣本是否違禁品或毒品。而拉曼光譜分析儀利用雷射光速射向需要化驗的樣本表面，好處是執法人員毋需直接接觸樣本的表面，或者破壞樣本的包裝，便可短時間偵測到是否違禁品；而且儀器相當輕巧細小，容易攜帶使用。

各口岸已配置拉曼光譜分析儀

因應太空油的濫用，海關已經更新拉曼光譜分析儀的偵測資料庫，加入對依托咪酯的資料。從現場播放的短片可見，儀器接觸到包裝的表面，再按偵測按鈕即可測量到結果。現時各口岸已配置拉曼光譜分析儀，以打擊相關罪行。

海關利用拉曼光譜分析儀快速地偵測可疑物品的成分。（黃偉民攝）

海關利用拉曼光譜分析儀快速地偵測可疑物品的成分。（黃偉民攝）

海關監控遞送拘2男1女收貨人

海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉偉倫稱，不法集團以貨運形式，將依托咪酯的粉末，即太空油的主要原料輸入本港，暫存於儲存及分銷中心，然後將其加工，過程中會混入有香味的油，甚至加入毒品，然後加熱製成太空油，最後注入煙膽內，再分派到不同拆家，並利用本地物流鏈，送到用家手上。

海關跟進該8票包裹及監控遞送，於本月11日、15日和18日，以「在沒有許可證輸入物品」及「管有第一部毒藥」罪名，拘捕兩男一女的包裹收貨人（27至48歲），他們分別報稱廚師、侍應和無業，又在收貨人單位內檢獲一些包裝工具，包括密實袋、電子磅、封口機。

海關於銷售層面拘3男1女

另外，海關透過情報分析，鎖定一個大角咀工廈劏房單位，於前日（25日）突擊搜查，發現內有包裝工具及少量冰毒，相信不法分子利用密實袋以數十克依托咪酯為一個包裝分拆，再交由加工場製作太空油煙彈。

小學男教師買11粒太空油煙彈自用 涉藏毒被捕

至於在打擊銷售層面上，海關毒品調查科於上周四（21日）以涉嫌「管有第一部毒藥」罪名拘捕3男1女，其中一男一女是太空油煙彈儲存中心的負責人（37歲及43歲），報稱無業及廚師；一男子是速遞員（23歲）。人員在儲存中心內檢獲178粒太空油煙彈、53個電子煙機。

另外一名25歲男子為買家，報稱是小學教師，他以數千元購買11粒太空油煙彈自用，人員在其住所內搜獲兩粒太空油煙彈。

現時各口岸已配置拉曼光譜分析儀，以打擊相關罪行。（黃偉民攝）

用網上速遞平台將煙彈分發予用家 遙距操控不需露面

海關形容不法分子非常狡猾，採取迂迴路徑利用網上速遞平台將煙彈分發到用家手上，目的令整個交易可以遙距操控，不需露面，增加執法人員偵查的困難。而拆家利用社交媒體銷售太空油，用電子錢包收錢，亦減少露面機會。

署理海關助理關長（情報及調查）黃浩然指出，太空油自2023年逐漸興起，其主要成分依托咪酯一般用於麻醉和鎮定，但容易令人上癮，如吸食過量，輕則顫抖、頭暈、站立不穩，重則產生幻覺、影響情緒、思維及舉止行為，對腦部造成不可逆轉的損害。而且除依托咪酯外，太空油亦有機會混入其他毒品，所以吸食太空油等同吸毒；毒販刻意形容吸食依托咪酯與電子煙沒分別，配上不同水果味道，降低青少年人對太空油的戒心，災害極大。

今次被捕人包括有一位小學教師，黃浩然對此感到非常憤慨：「為人師表應該以身作則，但男教師不懂自愛，知法犯法。」

無論依托咪酯或其它毒品，均受法例嚴格監管。依托咪酯屬於藥劑液及毒藥條例管制下的第一部毒藥，濫用會令到身體嚴重受損，有致命風險。根據本港法例，非法管有第一部毒藥，一經定罪最高可判監禁兩年及罰款港幣10萬元，市民切勿以身試法。

為打擊太空油，政府正加緊將依托咪酯納入危險藥物條例中監管，目標最快明年第一季將它列為危險藥物，即是毒品，以示政府打擊對太空油的決心。

巿民如有任何懷疑，可透過海關24小時舉報熱線1828080，或者透過專案電郵crimereport@customs.gov.hk向海關舉報。