1997寶勒巷卡拉OK縱火17死｜相識者慘死　保安聞拉人：對得住死者

1997年轟動一時的尖沙咀寶勒巷「新一代卡拉OK」縱火案，17死13傷。7名疑犯中，5人早年相繼被捕及入獄；被通緝多年的52歲黑幫男陳惠良（綽號「眉眉」），潛逃27年後，早前亦在內地落網，押送回港；如今只剩一名通緝犯陳福清在逃。



《香港01》重遊舊地盈豐商業大廈，涉事卡拉OK所在之處，已變成酒樓。而大火中部分死者，是斜對面另一大廈的桑拿「小姐」；事隔多年，該大廈一名男保安仍然緊守崗位，猶記得大家見面點頭打招呼、到驚悉相識之人葬身火劫，憶述當年種種，唏噓稱：「心裏面都難過」。如今再疑犯落網，他認為「對得住死者」。



1997年1月25日，尖沙咀寶勒巷盈豐商業大廈「新一代卡拉OK」被縱火，釀成17死13傷。《香港01》記者今日（2024年11月29日）重返現場，卡拉OK所在之處已變酒樓。（梁偉權攝）

保安員陳先生透露，他在1992年來到火災現場斜對面的和益中心入職，工作至今已經30多年，他已年屆60多歲。陳憶述，當年盈豐商業大廈下層是桌球室，樓上就是發生大火的「新一代卡拉OK」。

大火當日，陳先生指他雖然不可擅離職守走到對面了解事件，但當時隔着一條馬路，也見到現場濃煙密佈。時任港督彭定康在案發後到場視察，陳先生也有目擊，指當年見到彭定康「喺個馬路中間」，又有記者到場進行現場直播。

1997年1月25日，尖沙咀寶勒巷盈豐商業大廈「新一代卡拉OK」被縱火，釀成17死13傷。保安員陳先生多年來一直在斜對面另一大廈任職，他憶述當年見到現場濃煙密佈，對於有認識的人在大火中離世感難過。（梁偉權攝）

和益中心樓上有一間桑拿浴室，翻查資料，大火其中兩名女死者，正是該桑拿浴室的職員。陳先生說，在大廈工作的人「平時出入都有打下招呼」，當年他驚聞自己經常見到面甚至認識的人在大火中驟逝，「突然間話死咗，心裏面都難過」。

對於其中一名疑犯在潛逃27年後終於落網，陳先生指「對得住死者」，對他們總算是有一個安慰、交代。至於涉案者應受到怎樣的懲罰，他說：「由法官去判。」

1997年1月25日，尖沙咀寶勒巷盈豐商業大廈「新一代卡拉OK」被縱火，釀成17死13傷，當中有女死者於大廈斜對面一間桑拿浴室任職，該桑拿浴室現時仍有營業。（梁偉權攝）

疑調戲卡拉OK女侍應後捱打 黑幫成員糾黨掟汽油彈縱火報復

尖沙咀寶勒巷「新一代卡拉OK」縱火案發生於1997年，疑有黑幫成員在卡拉OK內消遣時，出言調戲女侍應，隨後與卡拉OK職員爭執並被打傷。其後有人懷疑心生不忿，於數日後即1月25日糾黨返回卡拉OK掟汽油彈縱火。

案發於1997年1月25日，尖沙咀寶勒巷6至8號盈豐商業大廈「新一代卡拉OK」發生3級大火，17死13傷。（資料圖片；陳永武攝）

火勢迅速蔓延，惟由於現場環境嘈雜，加上卡拉OK內部分人懷疑醉酒影響逃生能力，結果大批人被困火場，其中15人當場死亡，另有兩人送院留醫兩日後不治，17名死者年齡介乎16至42歲，其中3人是卡拉OK女職員，其餘均為顧客；另有13人受傷。

案發於1997年1月25日，尖沙咀寶勒巷6至8號盈豐商業大廈「新一代卡拉OK」發生3級大火，17死13傷。（資料圖片；陳永武攝）

7人涉案其中6人先後落網 餘一男尚被通緝

案發後一個月，警方拘捕其中4名疑犯李家豪、董勝飛、柳應達和鄭偉成，當中李、董及柳被裁定謀殺罪名成立，判處終身監禁；鄭偉成則被裁定誤殺罪名成立，判囚11年。

至2008年12月，縱火案主謀蔡錦輝在深圳被公安拘捕，同年12月被引渡返港。案件於2010年開審，蔡錦輝同年5月被裁定罪名成立，依列判處終身監禁。

1997年尖沙咀寶勒巷17死13傷卡拉OK縱火案，其中一名被通緝疑犯陳惠良在內地落網，押送回港。（警方網頁圖片）

1997年1月25日，尖沙咀寶勒巷「新一代卡拉OK」被縱火，釀成17死13傷。案發翌日可見卡拉OK內外嚴重焚毀，有鐵支燒至變形。（亞視新聞片段截圖）

至於餘下兩名疑犯陳惠良（綽號「眉眉」）和陳福清（綽號「亞清」）一直潛逃，警方懸紅40萬元通緝兩人，當中陳惠良落網的消息今日傳出，換言之，這宗轟動一時的縱火案，餘下一名疑犯在逃。根據警方網頁，陳惠良生於1972年7月，現年52歲；陳福清生於1977年9月，現年47歲。