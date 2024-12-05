中環摩天輪故障｜遊客摸門釘　幼童好失望　內地情侶：唔會失信心

中環海濱摩天輪今午（5日）發生故障，200多人一度被困，幸無釀傷亡。不過，事後有遊客「摸門釘」。一對由廣東惠州來的情侶，在摩天輪停電後未能乘搭。阿傑指，專程與女朋友來港消費，日後亦會再來，「唔會失去信心，機械嘢可以理解。」他續指，本身今晚回去，「一心想過嚟玩下，好多人介紹摩天輪好好玩，唔會失望！」他又指，希望通過多部門努力，可盡快恢復供遊客遊玩。



澳洲回港的高女士帶同一名年幼男童前往，該男童表示：「有呀（失望）！因為我哋好想、好鍾意坐（摩天輪）！」



阿傑與女友由廣東惠州來港，坦言不會失望：「唔會失去信心，機械嘢可以理解。」（香港01直播截圖 / 陳浩然攝）

事發於今午（5日）下午約5時17分，警方接獲報案，指民光街33號摩天輪停電故障，200多人被困，當中包括17名小童，初步無人受傷。警方在場設立指揮站，消防亦趕往救援。據了解，其後恢復供電，搭客陸續安全返回地面。港燈發言人表示，供電一直正常，但會派員到場了解。

有網民小紅書在表示遇上故障，「可以買彩票了！」又指坐犘天輪突然壞掉，被困5分鐘後救護車消防車趕抵，「感覺更恐怖了」。

大批救援人員到場。（網上圖片 / 小紅書）

根據機電署資料顯示，香港中環海濱營運的香港摩天輪，在2014年12月開放予公眾使用。香港摩天輪的總高度有60米，共有42個車廂，每個車廂可以乘載8名乘客，最高的轉動速度為2米/秒，則每一個車廂大約用1.5分鐘轉動一個圈。